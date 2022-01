Fernando Alonso était peut-être trop impatient avec Honda, déclare Anthony Davidson

Anthony Davidson pense que Fernando Alonso souhaiterait avoir été plus patient avec Honda lors de son deuxième passage chez McLaren.

Alonso est retourné à l’équipe britannique en 2015 à une époque où le constructeur japonais faisait de même, devenant leur motoriste pour la première fois depuis 1992.

Ce qui a suivi a été trois saisons tout simplement désastreuses, avec une puissance extrêmement faible, faisant de McLaren un retardataire de la grille.

Au cours de cette période, Alonso critiquait fortement Honda en public, se plaignant souvent à la radio de l’équipe et lors d’interviews.

Le partenariat a finalement pris fin fin 2017 et la société japonaise a connu un énorme succès depuis, devenant Taureaux rouges fournisseur et remportant le championnat des pilotes avec eux cette année.

Davidson, qui a travaillé avec Honda lui-même au cours de sa carrière et a constaté qu’ils livraient plus souvent qu’autrement, est curieux de savoir ce que l’Espagnol pense maintenant de cela.

« Je me demande comment il a regardé les performances de Honda au cours de la dernière année », a déclaré Davidson au succursale néerlandaise de Motorsport.com.

« D’après mon expérience passée avec Honda, je sais que parfois cela peut prendre un certain temps pour voir des progrès, mais à la fin, ils le font toujours.

« Il suffit de les laisser trouver leur chemin et de le faire à leur manière. »

Il pense personnellement que l’ancien double champion du monde souhaiterait peut-être avoir été plus patient tout bien considéré.

« Je me demande si Fernando est maintenant comme » si seulement j’avais été un peu plus patient et si j’avais donné un peu plus de temps « », a-t-il ajouté.

« Bien sûr, personne ne peut voir dans l’avenir. Mais je suis curieux de savoir comment il a regardé Honda, maintenant ils ont une unité de puissance si puissante. Penserait-il à des choses comme « si seulement McLaren avait continué à travailler avec Honda et que j’avais continué à conduire là-bas? »

« S’ils avaient toujours ce groupe motopropulseur dans la voiture et que Fernando y aurait encore conduit, nous aurions probablement eu un scénario très différent maintenant. »

Alors que Honda s’est associé à Red Bull, McLaren est passé aux moteurs Renault avant de retrouver Mercedes en 2020 et est remonté au sommet du milieu de terrain.

La saison 2021 s’est avérée être leur meilleure depuis près d’une décennie dans le sens où Daniel Ricciardo a remporté le Grand Prix d’Italie et Lando Norris y a terminé P2, tout en remportant également trois P3.

Davidson pense que les choses auraient pu se passer encore mieux pour eux s’ils avaient fait en sorte que les choses fonctionnent avec Honda.

« Eh bien, aucune idée », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si eux et Alonso auraient pu se battre pour des titres maintenant.

« Mais alors McLaren aurait obtenu le soutien d’usine de Honda que Red Bull a eu ces dernières années.

« Bien sûr, McLaren utilise actuellement un moteur Mercedes aussi puissant que le groupe motopropulseur Honda. Mais il s’agit aussi d’un budget supplémentaire qu’ils auraient autrement eu. C’est peut-être le point le plus important.

« Sinon, ils auraient pu investir l’argent qu’ils dépensent pour louer des moteurs dans le développement de la voiture. »