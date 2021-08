Fernando Alonso explique la «bénédiction» derrière les critiques de début de saison

in

Fernando Alonso n’a pas eu le plus simple des redémarrages dans la vie en Formule 1, mais ce sont les critiques qui ont aidé sa situation.

L’Espagnol est revenu en Formule 1 en 2021 après deux saisons d’absence, rejoignant l’équipe Alpine qui l’avait aidé aux Championnats du monde 2005 et 2006 à l’époque de Renault.

Mais ce fut un lent processus d’adaptation pour l’Espagnol, qui n’a marqué des points que dans deux des cinq premiers tours.

Depuis l’arrivée de ses nouvelles améliorations, Alonso a prospéré et affiche désormais une séquence de six courses consécutives dans les points.

Cependant, Alonso dit que ce n’est que grâce aux premières critiques que les gens ont finalement commencé à comprendre ce qui était en fait un bon résultat pour lui.

« Je savais que c’était un processus d’adaptation. Je pensais que ça aurait été plus rapide, car la Formule 1 était pour moi une chose naturelle par rapport au WEC, au Dakar ou à Indianapolis [500], et je pensais que je serais à 100% rapidement », a-t-il déclaré à SoyMotor.com.

« Prenons l’exemple de Monaco : j’espérais que ce serait un bon circuit pour moi, mais je suis sorti en Q1. C’était décevant pour moi. Je savais que c’était une question de temps.

« Les critiques et les commentaires qui ont été faits… Ce n’est pas que je les ai aimés, mais ils ont été une bénédiction.

« Ils étaient une bénédiction parce que je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que les gens commencent à apprécier si je terminais une course à la 10e place.

« Si j’avais toujours été devant [team-mate Esteban] Ocon, si j’avais toujours été dans les points, ils [the critics] j’aurais dit ce qu’ils ont dit tout au long de ma carrière, à savoir que mon coéquipier n’était pas au même niveau et que la voiture avait plus de potentiel, mais que je ratais quelque chose.

« Ensuite, si tout à coup ils pensent que j’ai terminé, tout ce que j’accomplis est beaucoup plus apprécié.

« Certaines courses n’étaient pas géniales, comme la France par exemple, où j’ai terminé neuvième. C’était une bonne course, mais rien de spécial. Mais c’était considéré comme une super performance parce que je recommençait à faire de bonnes courses. C’était une bonne chose.