Fernando Alonso explique les ajustements alpins qui conviennent à son style

Fernando Alonso a expliqué les changements qu’Alpine a apportés pour rendre sa voiture mieux adaptée à son style de conduite unique.

L’Espagnol a fait son retour dans le sport après deux ans d’absence cette saison, rejoignant l’équipe anciennement connue sous le nom de Renault.

Il a fait un début de saison lent, constamment dépassé par son coéquipier Esteban Ocon tout le week-end dans les premiers tours.

Depuis lors, cependant, il a retrouvé ses marques, ressemblant à son ancien moi, et il l’attribue en partie aux changements qui ont été apportés à sa machine.

« J’ai dit au début qu’il me faudrait trois ou quatre courses pour être au niveau de la voiture. Au final, ils étaient plus [like] six ou sept ans, mais maintenant je suis plus à l’aise dans la voiture », a-t-il déclaré à SoyMotor.com.

« Certaines choses m’ont aidé… non seulement en termes de course, mais aussi en dehors de la voiture.

« Nous avons modifié quelques éléments dans la voiture pour l’adapter à mon style de conduite, de la direction assistée à la sensation que vous procure le volant ou au niveau d’adhérence qu’elle vous transmet. Quelques petits ajustements dans l’équilibrage des freins et le frein moteur.

“Chaque pilote a sa propre configuration pour régler la voiture, et en tirer le meilleur parti nous a pris le temps que j’attendais plus ou moins.”

Le double ancien champion du monde a toujours arboré un style de conduite unique, tournant le volant plus agressivement et plus loin que la plupart des pilotes.

Il dit qu’ajuster la voiture en fonction de cela, en particulier, est crucial pour lui.

« En raison de mon style de conduite, j’ai toujours fait un mouvement agressif du volant au milieu du virage, et à partir de là, je ne sens plus que les pneus avant. Si le volant devient plus mou, cela signifie qu’ils perdent de l’adhérence », a-t-il ajouté.

« Si cela devient plus difficile, ils ont trop d’adhérence et vous pouvez vous attendre à ce que l’arrière de la voiture bouge à un moment donné. Je sens normalement tout avec mes mains et l’avant de la voiture. S’ils m’enlèvent ça, je suis mort.

“Les autres pilotes ne le sont pas, car ils sentent la voiture avec le corps ou ils font des choses différentes, mais je suis sans défense s’ils me retirent les pneus avant. Alors je ne peux pas prédire [the car].

“Nous avons travaillé là-dessus, juste pour avoir beaucoup de sensations dans le volant.”