Fernando Alonso félicité pour l’absence de “crises” lors d’un début difficile

Le directeur sportif alpin Alan Permane a félicité Fernando Alonso pour avoir levé les mains après sa période difficile pour commencer la saison.

De retour dans l’équipe où il a remporté les titres pilotes 2005 et 2006 alors qu’ils étaient connus sous le nom de Renault, il a fallu du temps à Alonso pour retrouver ses marques après deux saisons loin de la Formule 1.

L’Espagnol lui-même a déclaré que le Grand Prix de France serait le début d’un “nouveau championnat” pour lui alors que des mises à niveau de son A521 étaient introduites, mais une énorme reprise de forme a en fait commencé une manche avant à Bakou, avec Alonso maintenant sur un quatre- série de points en course et, en général, ressemblant beaucoup plus au pilote de Formule 1 que l’on a appris à connaître.

Mais, lorsque les temps étaient durs au début, Permane a déclaré qu’Alonso n’avait pas lancé de “crises” ni cherché quelqu’un à blâmer, mais au lieu de cela, il reconnaissait ses propres lacunes et s’efforçait de redresser la situation.

“Je pense que le processus ressemble à n’importe quoi en Formule 1, il n’y a pas de formule magique pour tout cela : trouver l’appui, trouver la puissance, faire en sorte que les pilotes trouvent leur place”, a déclaré Permane, cité par Motorsport.com.

«C’est un travail difficile et il travaille dur. Il a travaillé dur en pré-saison. C’était un début un peu difficile, bien sûr. Il y avait quelques problèmes, mais au lieu d’avoir des crises de colère, il se regarda.

“Pas une seule fois il n’a blâmé la voiture ou l’équipe. Il disait toujours : « c’est moi, je dois m’améliorer, je dois le faire, je dois être meilleur. Il l’a dit dans l’usine et il l’a aussi dit dans la presse.

« Pour être juste envers lui, c’est ce qu’il a fait. Je ne pense pas qu’il ait encore terminé ce processus. Il est toujours là, il construit toujours son équipe avec les gars autour de lui et fait un excellent travail.

De retour au Grand Prix de Styrie, cela a semblé être un net pas en avant pour Alonso lorsqu’il s’est adressé à la radio de l’équipe à la fin de la Q2 pour dire à son équipe que « quelle que soit la position » qu’il avait atteinte, son tour était « agréable ».

Et Permane lui a dit à quel point de tels messages peuvent être motivants pour le personnel d’Alpine qui travaille à mettre au point la voiture qui peut fournir ce sentiment.

“Je lui ai dit par la suite, ‘ne sous-estimez pas ce que cela signifie de diffuser ce message radio, tout le monde dans les usines d’Enstone et de Viry l’écoute”, a déclaré Permane.

« Cela rend leurs semaines de travail, leur travail acharné, utiles.

“Écouter un pilote qui a fait un bon tour être vraiment content de la voiture, et savoir à quel point il est motivé, ce genre de chose se passe toujours bien.”

