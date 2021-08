Fernando Alonso fera une démonstration de l’Alpine F1 aux 24 Heures du Mans

in

Il a été annoncé que Fernando Alonso ferait une démonstration dans sa voiture Alpine F1 aux 24 Heures du Mans ce week-end.

Alonso est un double vainqueur de l’épreuve d’endurance de renommée mondiale, et il se rendra sur le Circuit de la Sarthe dans une voiture de Formule 1, qui sera probablement une voiture de l’époque Renault de l’équipe en raison de règles restreignant la course de voitures de F1 actuelles, pendant le week-end de course au Mans.

Sa course fera partie d’une vitrine plus large pour la division de course alpine sur le circuit, alors que son coéquipier Esteban Ocon devrait prendre le volant de la voiture A110 GT4.

Laurent Rossi, le PDG de l’équipe, devrait également jouer un rôle dans la course de parade pour Alpine, car il devrait conduire un modèle A110S sur le circuit à grande vitesse de 8,5 milles.

🎉 C’est le moment de célébrer notre passion pour le sport automobile ! Juste avant le départ de la course #LEMANS24 samedi, un défilé unique réunira les Alpine F1, A470, A110 GT4, A110 Rally et A110S sur le circuit français de renommée mondiale.

Restez connectés samedi ! pic.twitter.com/SWLZ9GgVGS – Alpine Racing (@AlpineRacing) 17 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Selon les rumeurs, Alpine devrait confirmer son engagement à long terme dans le championnat du monde d’endurance aux côtés de ses engagements en F1, et défiera l’équipe Toyota toute conquérante dans la course dans la nouvelle classe Hypercar, qui a remplacé les machines LMP1.

Alonso a remporté les éditions 2018 et 2019 de la course de 24 heures pour Toyota en partenariat avec les anciens collègues de Formule 1 Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, et la paire aura l’ancien pilote Toro Rosso Brendon Hartley pour compagnie pour la deuxième année consécutive ce week-end, après avoir remporté La place d’Alonso lorsque l’Espagnol s’est retiré des courses d’endurance.

La F1 sera bien représentée dans l’ensemble du peloton une fois la course lancée, l’ancien pilote Sauber Kamui Kobayashi rivalisant avec l’autre trio Toyota dans la voiture sœur Hypercars.

Dans les autres catégories, il y a pléthore d’anciens talents de la F1. Juan Pablo Montoya, Paul di Resta, Giancarlo Fisichella, Giedo van der Garde, Anthony Davidson, Robert Kubica, Stoffel Vandoorne, Roberto Merhi, Gianmaria Bruni et Felipe Nasr seront tous alignés pour participer à la course, avec le duo père-fils Jan et Kevin Magnussen représentant la même équipe en LMP2.

Bien qu’il ait coché l’une des “Triple Couronne” du sport automobile en remportant Le Mans, Alonso a récemment déclaré qu’aider l’équipe et Esteban Ocon à remporter le Grand Prix de Hongrie était plus élevé que ses victoires lors de la célèbre ancienne course, étant donné à quel point leur succès était improbable au Hungaroring. .