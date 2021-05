Fernando Alonso fixe un nouveau calendrier pour atteindre le niveau “ 100% ”

Fernando Alonso a déclaré qu’il lui faudrait désormais «huit ou neuf courses» pour revenir à 100% après avoir initialement pensé qu’il faudrait un maximum de quatre épreuves.

Même si l’Espagnol de 39 ans a passé deux ans loin de la grille de Formule 1, la forte conviction de la majorité des médias et des fans était qu’il reprendrait là où il s’était arrêté et commencerait à dominer son coéquipier Esteban Ocon de la allez-y.

Cependant, cela ne s’est pas avéré être le cas dans la mesure où Alonso a du mal à défier Ocon à la fois en qualifications et en courses.

Alonso n’a accumulé que cinq points lors des cinq premières courses de la campagne 2021 et a déclaré qu’il avait peut-être trouvé le processus d’adaptation en Formule 1 plus difficile qu’il ne le pensait au départ, ce qui a allongé le calendrier sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir le vrai Fernando.

«Peut-être que j’ai trouvé cela un peu plus difficile que je ne l’avais prévu», a déclaré Alonso dans une interview avec RACER.

«Ce n’est pas que j’ai pris pour acquis que les résultats venaient automatiquement.

«Je savais que la préparation était nécessaire et que les heures dans le simulateur et les tests 2018 à Bahreïn et à Abu Dhabi étaient nécessaires, alors j’ai anticipé cela, mais j’ai encore du mal à maximiser le potentiel de la voiture.

«Je pense que cela a aussi quelque chose à voir avec la philosophie Renault / Alpine.

«La plupart des pilotes qui sont venus ici, dans leur première année, ils ont eu des difficultés. Il y a donc quelque chose qui, nous pensons avoir une idée de la cause, mais il faut peut-être plus de temps que lorsque j’ai signé l’année dernière pour revenir.

«Je pensais que dans trois ou quatre courses, je serais à 100%, et je pense qu’il en faudra huit ou neuf.»

En pensant à la situation dans son ensemble chez Alpine, Alonso pense que l’équipe est presque là quand il s’agit d’être en mesure de devenir une équipe qui se bat pour le championnat du monde.

«Je pense que c’est prêt à 90%», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il y a des choses que vous devez toujours améliorer.

«Nous avons vu, même dans les meilleures équipes maintenant comme Mercedes ou Red Bull, je me souviens que l’un des arrêts aux stands de Mercedes en Allemagne a duré 30 secondes – le célèbre – et des choses comme ça.

«Il y a donc des choses dont vous devez échouer d’une manière ou d’une autre dans différentes choses pendant un week-end ou un championnat pour apprendre; ces choses qui se produisent et ensuite (vous) apportez de petits changements à cette structure et à cette organisation, et soyez meilleur la prochaine fois.

«Nous ne faisons pas déjà trop d’erreurs, donc je pense que l’équipe est en assez bonne forme, mais il y a toujours des choses que nous apprenons chaque week-end, et nous nous améliorons pour le prochain.

“Donc, pendant la saison et les 18 courses restantes, je pense que nous allons faire encore 18 pas plus petits dans cette direction.”

