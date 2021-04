Fernando Alonso: Gagner un titre est un objectif difficile

Fernando Alonso reconnaît que l’ajout d’un troisième titre mondial à sa liste est un «objectif difficile» à atteindre car seul un pilote sur 20 peut le faire chaque année.

De retour en Formule 1 dans ce que les rivaux espèrent être le début de la fin de la domination de Mercedes, Alonso a signé de nouveau avec l’équipe Alpine.

C’est un nouveau nom mais la même équipe que celle avec laquelle il a remporté ses titres mondiaux 2005 et 2006, l’équipe connue sous le nom de Renault à l’époque.

Alonso a clairement indiqué qu’il était de retour en Formule 1 pour gagner, pas pour rattraper les chiffres.

Sa première course de retour ne s’est pas déroulée comme prévu car, alors qu’il était en Q3 et se battait pour les points, il a abandonné lorsqu’un sandwich enveloppé s’est coincé dans les conduits de frein de son A52.

Il espère cependant mieux dans les courses à venir, chassant les premiers podiums puis les victoires en course et, peut-être un jour, le titre mondial.

Ce dernier, cependant, reconnaît-il n’est pas un objectif facile à se fixer.

« Nous voulons tous gagner, mais un seul peut le faire et à la fin de l’année, un seul devient champion », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«C’est un objectif difficile pour quelqu’un de le marquer.

«La Formule 1, et le sport en général, ne sont pas des mathématiques exactes car on ne peut pas planifier ce qui va se passer. Vous essayez simplement de rendre votre voyage aussi amusant que possible.

«En même temps, vous travaillez dur pour atteindre les résultats et réaliser les rêves que vous avez dans votre tête.

«J’essaie de faire de ce retour une bonne tentative pour gagner des courses et être aussi compétitif que possible, mais pas avec un objectif clair ou une limite de temps pour réaliser les choses.»

Le temps est, bien sûr, une question sur laquelle Alonso est souvent posé.

À 39 ans, l’Espagnol est l’un des plus âgés de la grille de Formule 1 et aura 41 ans à l’expiration de son contrat alpin actuel de deux ans.

Alonso dit qu’il n’a pas encore pensé à prolonger son séjour au-delà de 2022 et qu’il prendra cette décision après avoir vu les voitures 2022 avec leurs nouvelles règles en action.

«Bien sûr, un minimum de deux», dit-il.

«Je veux utiliser les règles de 2022, mais après cela, je pense que je vais voir ce que je ressens.

«Je vais voir comment la voiture se sent car il y a de grands espoirs pour la nouvelle réglementation que les combats seront meilleurs.

«Nous pourrons nous rapprocher d’une autre voiture, il y a donc beaucoup de choses à découvrir en 2022.»

