Fernando Alonso heureux de s’associer à Esteban Ocon “ dédié ” chez Alpine

Fernando Alonso se dit «impressionné» par son coéquipier Alpine Esteban Ocon jusqu’à présent, le duo espérant faire avancer l’équipe.

Le Français Ocon a devancé et surqualifié Alonso au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, dans la deuxième course du double Champion du Monde de retour dans un cockpit de Formule 1.

Avec Alpine apparemment niché dans la bataille du milieu de terrain pour le moment, l’Espagnol s’est dit ravi d’avoir une personne “ dévouée ” à ses côtés alors qu’ils cherchent à grimper au classement.

“Je suis vraiment impressionné et je suis heureux d’avoir Esteban à mes côtés”, a déclaré Alonso, par Motorsport.com.

«Il est très professionnel, il travaille très dur, non seulement ici en piste mais aussi dans le simulateur. Nous avons partagé beaucoup de choses. Tant que l’un de nous est dans le simulateur, nous essayons d’être connectés et de travailler pour une meilleure voiture.

«Je sais qu’il met beaucoup de dévouement dans l’équipe. C’est bien pour les deux pilotes quand on a un coéquipier qui travaille très dur, donc c’est ce qu’il fait.

«En même temps, vous voulez être aussi rapide que votre coéquipier ou un peu plus rapide à chaque fois. Ce temps [in Imola qualifying] ça n’a pas fonctionné comme ça, mais je vais essayer le suivant. “

Quant à Ocon, il sait que s’il peut se montrer à la hauteur de son estimé collègue de l’autre côté du garage, son stock augmentera encore dans le sport.

Son contrat avec l’équipe expirant à la fin de la saison, il sait qu’il devra performer et aider l’équipe à avancer s’il veut continuer son voyage en Formule 1 au-delà de 2021.

«C’est une excellente chance de travailler avec un champion du monde à côté de moi, il est l’un des meilleurs pilotes», a déclaré Ocon.

«Beaucoup de gens m’ont dit des choses sur lui, et ce que je vois de l’intérieur, j’apprécie vraiment la coopération jusqu’à présent. Fernando a beaucoup d’honnêteté, alors quand il dit quelque chose, il le pense.

«Nous avons des commentaires très similaires sur la voiture et elle fonctionne vraiment bien. Il a été très gentil avec moi jusqu’à présent et il était l’un des gars que je recherchais aussi quand j’étais plus jeune.

«C’est très spécial pour moi d’avoir une coopération avec Fernando, et je pense que ça va être proche toute l’année.»

