Fernando Alonso : Il n’y a pas de calendrier ‘définitif’ 2021

in

Fernando Alonso pense que le reste du calendrier 2021 ne peut être certain que quelques semaines avant chaque course.

La pandémie mondiale a continué de créer des problèmes pour le calendrier de la Formule 1, de nombreux plans d’urgence de la série étant déjà appelés pour la campagne 2021.

La Formule 1 cherchait un remplaçant pour le Grand Prix d’Australie annulé en novembre et maintenant le Grand Prix du Japon est tombé.

La Turquie est également mise en doute en raison des règles de quarantaine au Royaume-Uni, il semble donc que la seconde moitié de 2021 puisse nécessiter une refonte majeure.

Et donc Alonso pense qu’il n’y a désormais pas de calendrier «définitif» de Formule 1.

“J’aime le Japon. Et j’adore ce circuit aussi. Ce n’est pas une bonne nouvelle », a-t-il déclaré à . à propos de l’annulation du Grand Prix du Japon.

« Je pense que nous étions tous impatients d’aller au Japon. Mais bon, c’est pour le bien de tous, pour la sécurité de tous. Nous acceptons cela jusqu’au bout.

« Et je pense que le calendrier en cette seconde partie de l’année peut encore pas mal varier car il y a certaines courses qui sont un peu dans la ‘zone orange’.

« Donc, nous surveillerons toujours. Nous irons courir là où c’est sûr de le faire, là où ils nous accueillent et, eh bien, nous en serons tout à fait conscients, car je ne pense pas qu’il y ait de calendrier définitif avant des semaines avant chaque Grand Prix.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Une fois la Formule 1 revenue à l’action après la pause estivale, le Grand Prix de Belgique est en sécurité dans son créneau comme premier arrêt.

Spa-Francorchamps est un lieu qu’Alonso connaît extrêmement bien pour y avoir connu des succès et des moments décisifs dans plusieurs catégories différentes.

Il considère sa victoire en Formule 3000 à Spa en 2000 comme le tremplin vers sa carrière en Formule 1 et bien qu’il n’y ait jamais remporté de victoire en F1, Alonso est double vainqueur du Championnat du monde d’endurance des 6 Heures de Spa.

“Spa me rappelle toujours de bons souvenirs car cette victoire en Formule 3000 a été un peu un tremplin pour la F1”, a-t-il déclaré.

« C’est à ce moment-là que j’ai plus ou moins commencé à recevoir des appels d’équipes de Formule 1 et que l’intérêt de la F1 s’est accru en termes de pilotage. C’est donc là que l’étincelle de ma carrière sportive, en ce qui concerne la F1, s’est un peu allumée.

“Et puis, en WEC, ces deux victoires dont je me souviens parfaitement, et surtout cette course folle en 2019 où nous avons eu les quatre saisons pratiquement dans la même journée.”

Alonso est revenu en Formule 1 en 2021 avec Alpine après deux saisons d’absence.

En termes de Formule 1, c’est plus que suffisant pour que le paysage change radicalement, mais Alonso ne pense pas que grand-chose ait changé entre son départ fin 2018 et maintenant.

“La vérité est que tout est vraiment similaire à ce qu’il y avait en 2018”, a-t-il déclaré.

« Si je regarde en arrière, nous avons les mêmes équipes, les mêmes personnes dans les mêmes équipes… le grand dominant était Mercedes avec une menace de Red Bull. Maintenant, on dirait que c’est toujours pareil aussi, avec [Lewis] Hamilton [Mercedes] et [Max] Verstappen [Red Bull] se battre pour le championnat.

“Donc, ces deux dernières années, je ne pense pas qu’il y ait eu de révolution ou de surprise pour moi, dans ce sens.”