Fernando Alonso, impatient du changement de règlement

01/04/2021 à 11:42 CEST

Fernando Alonso a fait ses débuts à son retour en F1 dans une course pour oublier où il devait partir. Maintenant que la saison a commencé, Fernando a effectué une analyse exhaustive de son retour et de ce qu’il espère réaliser cette année avec son Alpine A521. L’Asturien avait déjà assuré juste avant le début de la Coupe du monde que cette année aucun miracle n’était attendu puisque les règlements étaient identiques et les voitures pratiquement aussi, mais a épinglé tous ses espoirs sur la saison 2022, où il pense que cela vaudra la peine de concourir et de montrer ce qu’il peut faire avec sa voiture.

A son retour, l’Espagnol n’a pas remarqué de grands changements: « La F1 a peu changé depuis deux ans. Les forces dominantes sont les mêmes qu’actuellement. Pour moi, le grand attrait est le nouveau règlement, qui était prévu pour 2021, mais qui a été reporté à 2022. Je suis resté cette année avec une saison de transition, que je vis déjà au sein de l’équipe et la bonne chose est que j’ai pas sorti de F1 depuis un an. »Alonso a déjà assuré qu’il prévoyait de revenir en 2021 car il y aurait un changement de réglementation qui, finalement, en raison de la pandémie, a été reporté à 2022: « Bref, je suis retourné au ‘Grand Cirque’ un an avant le changement de règle, qui est la vraie raison de mon retour ».

Fernando Alonso voulait parler de ses objectifs pour cette saison bien qu’il assure que « Nous n’avons pas d’objectif fixé à proprement parler. Nous voulons être le plus haut possible à chaque course, On veut se battre en Q3 et on espère qu’on est dans les points. « Pour se battre pour le titre mondial, l’Asturien est clair que ce ne sera pas cette saison et qu’il va falloir attendre 2022: »Beaucoup d’entre nous ont un œil sur 2022. Nous savons que cette année est la continuation de 2020. Se battre pour le championnat et gagner des courses est quelque chose qui est pratiquement réservé à Mercedes et Red Bull. On l’a déjà vu en 2020. Il faut donc regarder un peu plus longtemps sur le long terme et réfléchir à ça « , a déclaré Alonso. Pour l’instant, son objectif est de se concentrer sur le maintien d’une bonne position au milieu de la table: «C’est une année très intéressante pour la zone médiane. Dans quelques dixièmes, nous sommes plusieurs équipes et cela implique que nous allons devoir nous battre très dur chaque week-end pour gagner ou perdre ces positions. «

D’autre part, il a parlé des restrictions aérodynamiques, ce dont plusieurs pilotes se sont plaints: « Je ne pense pas que ce soit un problème particulier pour Alpine. Les nouvelles réglementations et les restrictions au sol des voitures ont réduit l’aérodynamique. Les performances de toutes les équipes. Certaines ont travaillé davantage sur cette partie de la voiture et d’autres équipes se sont concentrées sur d’autres parties de la voiture pour compenser ce déficit », a confirmé Alonso.

Malgré son abandon lors de la première course, Alonso a évoqué ses sentiments à son retour en compétition: « C’était quelque chose de très spécial d’être de retour sur la grille de départ. Toute la routine si typique de la F1 je l’ai revécue avec émotion. Et j’ai aussi vécu ces premiers tours avec beaucoup d’adrénaline »a reconnu l’Asturien.« C’était bien de les revivre. Très content de la façon dont le week-end s’est déroulé. Émotionnellement, c’était très intense. Et cela continuera à être plus intense car ce sera la routine que vous connaissiez déjà. Bien sûr, le premier jour a été spécial », a poursuivi Alonso.

Concernant son Alpine, Alonso estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions après une seule course sur un circuit comme celui de Bahreïn: «L’ordre des voitures et les classements n’ont pas toujours été typiques pour le reste de l’année. J’espère qu’il faudra encore deux ou trois courses pour savoir avec certitude quelles sont les forces et les faiblesses de notre équipe. Je pense que nous avons dû nous retirer de la course à cause de la malchance. Jusqu’à présent, nous avons eu une voiture très robuste, sans aucun problème mécanique et qui a pu nous offrir l’opportunité de la développer et de la connaître très bien. Cela a été fiable. L’aérodynamisme doit être amélioré. Il faut bien l’étudier et le développer. En deux ou trois dixièmes, vous pouvez devenir une voiture de sixième ou septième position ou devenir une voiture de quatorzième ou quinzième position. Nous avons le potentiel pour nous améliorer et c’est ce que nous allons essayer »a conclu Fernando.

L’asturien est clair que son retour a été d’être compétitif et il est sûr qu’après cette saison d’une nouvelle adaptation au grand cirque et lorsque les règles changeront en 2022, il pourra à nouveau se battre pour les premières places de la grille. Alonso a vu des incitations très intéressantes qui l’ont convaincu de revenir en F1 après avoir surmonté d’autres défis tels que le Dakar ou les 24 Heures du Mans et après cela, il était clair que son grand défi était de revenir en F1 et de se battre pour gagner à nouveau.