Fernando Alonso : La course comme la Hongrie mettra des « années » à se reproduire

Fernando Alonso pense qu’une course comme le Grand Prix de Hongrie, où tant de variables se sont réunies, ne se reverra pas avant des années.

La pluie a commencé à tomber peu avant l’extinction des feux du Grand Prix de Hongrie 2021, compliquant instantanément le départ de tous les pilotes sur la grille.

Et Valtteri Bottas de Mercedes a illustré cela lorsqu’il a foncé dans le dos de Lando Norris à l’approche du virage 1, éliminant la paire d’entre eux et Sergio Perez de Red Bull.

Max Verstappen, dans l’autre Red Bull, a également subi des dommages à la carrosserie qui ont ruiné la course.

Le drame n’était cependant pas terminé, Lance Stroll déclenchant également un empilement de plusieurs voitures au départ, tandis que la décision de Mercedes de ne pas opposer Lewis Hamilton avant le redémarrage de la course debout l’a fait passer de la P1 à la dernière place au tour suivant.

En fin de compte, dans une course aussi folle, c’est le coéquipier d’Alonso Alpine, Esteban Ocon, qui a remporté la victoire, la première victoire de sa carrière.

Et c’était un spectacle auquel Alonso pense que nous ne serons plus traités avant quelques années.

“Je pense que c’était des circonstances spéciales, et ces circonstances qui se sont produites en Hongrie ne se produiront pas aussi souvent que nous le souhaiterions”, a-t-il déclaré à ..

« Mais bon, l’opportunité a été saisie, l’équipe a gagné à Budapest. Je pense que pour une autre course dans laquelle presque tous les favoris tombent dans le premier virage et il pleut, et toutes ces choses arrivent, je pense qu’il faudra des années pour revoir.

« Voyons si nous pouvons améliorer suffisamment la voiture pour ne pas avoir à attendre ces incidents et être également en mesure d’être candidats à des podiums ou à de bons résultats sur notre propre mérite.

Bien sûr, la campagne 2021 n’est qu’à moitié terminée, alors Alpine pourrait-elle atteindre un tel niveau de performance avant la fin de la saison ?

Alonso en doute, déclarant plutôt que de tels changements majeurs dans l’ordre hiérarchique ne seront probablement visibles que d’ici 2022 en vertu de la nouvelle réglementation.

Cela dit, il voit de nombreuses raisons d’être excité pour le second semestre 2021.

« Je ne pense pas que grand-chose changera avant l’année prochaine », a-t-il admis.

« Cette deuxième partie est intéressante, bien sûr, car nous avons des défis importants, des courses passionnantes comme Monza, qui est un circuit historique.

« Puis le retour de la Turquie, qui est revenue l’année dernière, mais dont je n’ai pas pu profiter, et j’ai hâte de retourner à Istanbul.

« Austin est aussi un beau circuit et il y a la nouvelle course en Arabie saoudite.

“Il y a des défis importants, mais je pense qu’en termes de compétitivité et de résultats, nous devrons attendre 2022 pour avoir, espérons-le, un nouvel espoir pour tout le monde.”