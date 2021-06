Fernando Alonso dit qu’il aime le défi de courir autour de Bakou, les contrastes au sein du tracé en faisant l’un des circuits les plus difficiles du calendrier.

Le pilote Alpine a connu la piste pour la dernière fois en 2018, réalisant un pilotage magistral après qu’un contact dans le premier tour avait entraîné une double crevaison du côté droit de sa McLaren.

Il a rampé jusqu’aux stands en conduisant efficacement sur deux roues et est tombé en dernier, mais a réussi à se frayer un chemin jusqu’à une 7e place plus que respectable après 51 tours autour de Bakou.

Avec le défi technique des deux premiers secteurs combiné à l’une des plus grandes opportunités de dépassement du calendrier dans une descente à grande vitesse jusqu’au virage 1, l’Espagnol affirme que les contraires au sein du circuit de la ville de Bakou fournissent une plus grande montée d’adrénaline aux pilotes que les autres pistes.

“Je pense que Bakou est un circuit extrême”, a déclaré le double champion du monde dans un aperçu vidéo alpin. « C’est un tracé qui a beaucoup de virages à basse vitesse, puis la ligne droite la plus longue du championnat, donc cette combinaison est très difficile à préparer pour la voiture.

“Et [it’s] très difficile en tant que conducteur de changer complètement sa façon de percevoir les choses. Pendant deux minutes du tour, vous voyez tous ces bâtiments, tous ces murs à 50, 60 km/h puis du coup vous êtes à 350 km/h au milieu d’une ville.

“Donc, ces émotions sont assez extrêmes et je pense que c’est l’un des circuits qui produit probablement plus d’adrénaline en tant que pilote, donc c’est un défi.”

Faire le tour de la capitale azerbaïdjanaise présente la deuxième course de rue consécutive pour les pilotes après le défi de Monaco, bien que les pistes soient presque directement opposées en termes de caractéristiques.

N’ayant pas tout à fait égalé son coéquipier Esteban Ocon dans son A521 jusqu’à présent, Alonso dit qu’il se sent plus confiant dans la voiture à chaque fois qu’il la conduit – et espère prospérer sur le risque supplémentaire de ne pas avoir beaucoup de marge d’erreur dans les rues. de Bakou.

« J’aime courir sur des circuits urbains. Je pense que le sentiment de ne pas avoir de place à l’erreur crée un stress supplémentaire au volant », a-t-il expliqué.

“Cette [stress] est, en même temps, quelque chose que nous essayons de trouver en tant que conducteur – ce prochain défi, juste être hors de la zone de confort en conduisant, et Bakou vous offre tout cela.

