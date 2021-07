Fernando Alonso : la F1 entre de bonnes mains avec la “nouvelle génération”

in

Le double champion du monde Fernando Alonso voit beaucoup de jeunes talents dans une nouvelle génération pour faire avancer la Formule 1.

Après avoir fait ses débuts en Formule 1 en 2001, le retour d’Alonso en 2021 avec Alpine a marqué le retour de l’un des pilotes les plus expérimentés et les plus performants du sport.

Mais il a rejoint une grille considérée comme l’une des plus solides que la Formule 1 ait jamais vues. Alors que Lewis Hamilton se bat avec Max Verstappen pour le titre 2021 dans ce qui ressemble à un changement de génération, il y a beaucoup plus de jeunes pilotes talentueux qui attendent dans les coulisses pour atteindre ce niveau.

Les goûts de Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell et Pierre Gasly sont très appréciés dans le paddock et parmi les fans.

Russell en particulier a mérité les éloges d’Alonso à plusieurs reprises, et l’Espagnol voit un avenir prometteur pour la Formule 1 avec ses talents émergents.

Mais, comme c’est actuellement le cas, les machines qu’ils conduisent ont et continueront d’avoir un impact sur qui se hisse au sommet de cette génération dans l’esprit d’Alonso.

« C’est difficile de comparer je pense. Nous sommes définitivement dans un bon moment pour le sport », a-t-il déclaré sur le site Web de la Formule 1 lorsqu’on lui a demandé comment le talent sur la grille en 2001 se compare à 2021.

«Je pense que toute la nouvelle génération, ils ont le talent, ils ont la préparation, ils ont leurs académies qui les aident dans les différentes catégories et maintenant ils ont tous les outils, le simulateur et des ingénieurs très sophistiqués. Ils sont très préparés lorsqu’ils arrivent en Formule 1.

«Mais je ne sais pas, je pense que c’était d’une manière similaire dans le passé aussi. Il y a toujours un changement de génération, mais ils ont aussi besoin de la voiture.

« On voit avec Lando [Norris] par exemple, ou George [Russell], ils sont tous les deux jeunes, ils sont tous les deux talentueux, l’un se bat pour les podiums, et l’autre n’a pas encore marqué de points.

« Et c’est un peu injuste. Et même avec Charles [Leclerc], d’une manière que nous avons vu lorsque la Ferrari gagnait, Charles était peut-être au-dessus de cette génération, et maintenant peut-être que la voiture n’est pas dans cette position. C’est donc assez lié à la voiture et c’était aussi dans le passé.

Les performances et l’avenir d’Alonso :

Le premier siège d’Alonso en Formule 1 en 2001 l’a vu au volant d’une Minardi non compétitive, qu’il a même aidé à construire.

Et donc de par sa propre expérience, il sait à quel point cela peut être frustrant pour un jeune conducteur dans cette situation.

Mick Schumacher chez Haas en est l’exemple le plus évident en 2021.

“Je me souviens que 2001, n’ayant pas été très compétitif”, a déclaré Alonso.

« C’est une saison où vous devez offrir votre meilleure performance possible, mais en même temps garder votre motivation élevée car chaque week-end semble le même résultat, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre préparation.

“Parfois, vous êtes extrêmement fier et heureux de la performance, et d’autres week-ends, vous êtes un peu déçu de votre propre performance, ou de quelques erreurs ici, mais le résultat final est le même, et de l’extérieur vous ne ne vois aucune différence.

« Alors c’est comme ça. C’est quand même une belle préparation pour les événements futurs et à travers les difficultés, normalement on apprend plus que du succès.