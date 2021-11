Fernando Alonso le plus rapide alors que le monde de la F1 attend le verdict de la FIA

Fernando Alonso a dominé les deuxièmes essais à Sao Paulo avant le sprint de samedi, mais l’attention était plus portée sur ce qui se passait en dehors de la piste que sur celle-ci.

Le FP2 a commencé et s’est terminé alors que le monde de la Formule 1 attend toujours un mot de la FIA après avoir placé pour la première fois Lewis Hamilton et Max Verstappen sous enquête vendredi soir après les qualifications.

De retour sur la bonne voie, Alonso avait huit dixièmes d’avance sur Max Verstappen en tête de la feuille de temps, mais presque rien de significatif ne peut être extrait des temps étant donné que les qualifications ont déjà eu lieu et qu’il y a un sprint à venir.

En conséquence, les simulations de course étaient une priorité pour beaucoup.

Sergio Perez a établi le rythme du début, 1:13.219, devant Yuki Tsunoda alors que les pilotes ont démarré lentement la séance. Incapable de changer de voiture après les qualifications, le FP2 sur un week-end de course de sprint est peut-être l’un des plus inutiles de toute la saison.

Verstappen, toujours dans l’attente des nouvelles de son audience d’infraction au parc fermé, était le premier des protagonistes du championnat en piste, un temps de 1:12.102 pour le pilote Red Bull alors qu’il devançait Perez d’une seconde complète.

Hamilton s’est aventuré cinq minutes plus tard, la W12 du champion du monde en titre arborant un aileron arrière différent de celui qui était toujours assis dans le bureau des commissaires sportifs. Il s’est dirigé vers les pneus tendres, le même composé que Verstappen utilisait, et a enregistré un temps de 1:14.865.

Avec un peu moins de 20 minutes au compteur de la séance, Alonso a considérablement abaissé la référence avec 1:11,238 sur les pneus tendres, se déplaçant de huit dixièmes d’avance sur Verstappen qui, à l’époque, était au cœur de sa simulation de course.

La principale observation après avoir regardé les images à bord de Verstappen était que la RB16B semblait profiter de la légère augmentation de la température par rapport à vendredi, le leader du championnat du monde subissant très peu de sous-virage.

Bottas et Hamilton étaient respectivement en P18 et P19 avec sept minutes restantes au compteur, mais ce dernier s’est amélioré en P8 avec 1:13,263 alors que les courses à plus forte consommation de carburant continuaient d’être l’objectif principal de haut en bas de la grille.

Bottas a atteint la 4e place dans les cinq dernières minutes avec les pneus tendres, tandis que Hamilton a trouvé une nouvelle amélioration pour se hisser à la 5e place, juste derrière son coéquipier.

Et il était encore temps pour Bottas de trouver plus de temps, mais il était toujours plus lent de plus d’une seconde que la référence provisoire d’Alonso.

Feuille de temps FP2

1 Fernando Alonso Alpin 1:11.238 23

2 Max Verstappen Red Bull 0.864s 26

3 Valtteri Bottas Mercedes 1.117s 24

4 Esteban Ocon Alpine 1.169s 26

5 Lewis Hamilton Mercedes 1.503 24

6 Sergio Perez Red Bull 1.665s 29

7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.759s 37

8 Carlos Sainz Ferrari 1.840 31

9 Charles Leclerc Ferrari 2.019 33

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2.117s 39

11 Lance Stroll Aston Martin 2.188 41

12 Daniel Ricciardo McLaren 2.210s 25

13 Lando Norris McLaren 2.343s 23

14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.370s 32

15 George Russell Williams 2.377s 24

16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2.488s 38

17 Sebastian Vettel Aston Martin 2.509s 42

18 Nicholas Latifi Williams 2.787s 24

19 Mick Schumacher Haas 2.828s 40

20 Nikita Mazepin Haas 3.671s 37