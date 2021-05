Fernando Alonso: les discussions sur les luttes sont regrettables

Fernando Alonso dit que la réaction des médias à ses problèmes d’Imola a été exagérée avec d’autres pilotes qui «ont changé d’équipes» également sur l’arrière-pied.

Deux courses après son retour en Formule 1, Alonso a été surqualifié par son coéquipier alpin Esteban Ocon au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

C’était la première fois depuis 2017 que l’Espagnol perdait face à un coéquipier en qualifications alors qu’il blanchissait son coéquipier de 2018, Stoffel Vandoorne, 21-0.

Suite à cela avec une P10 dans la course, aidé à son premier point de Championnat du Monde lorsque Kimi Raikkonen a été frappé d’une pénalité pour une infraction de redémarrage, Alonso était hors de propos.

Cela, cependant, n’a pas épargné l’ancien pilote McLaren des experts qui se demandent s’il peut à nouveau être le même pilote qui a déjà remporté deux titres mondiaux.

Alonso a répondu à cela.

«Je suis à un moment de ma vie où je me sens bien et je me sens capable de conduire mieux que jamais», a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Mais cela ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de difficultés pour vous lancer dans une nouvelle aventure, ou dans ce [case a] revenir.

«En même temps, j’ai eu un week-end où je n’étais pas totalement à l’aise – à Imola.

«Et le problème, c’est qu’en Formule 1, il y a beaucoup de médias, beaucoup d’articles, et malheureusement deux semaines entre les courses, parce que si c’était consécutivement d’Imola à [Portimao], là [would have been] beaucoup moins parler!

«Et c’était aussi une coïncidence non seulement de moi, [but a] peu d’autres conducteurs n’ont pas totalement confiance en Imola.

«Certains d’entre eux ont changé d’équipe cette année. Et c’était une coïncidence qui a suscité beaucoup de discussions.

«Mais, globalement, [I’m] ne pas trop y penser, pas trop s’en inquiéter.

Alonso a de nouveau été surqualifié par Ocon lors de la course suivante, le Portugal, mais a riposté dans le Grand Prix pour terminer P8, progressant de trois positions dans les 15 derniers tours.

Alonso n’est pas le premier pilote à faire un retour avec Alain Prost et Niki Lauda remportant tous les deux des titres mondiaux après leur retour dans le sport.

Mais le dernier pilote à revenir, Michael Schumacher, n’a même pas remporté une seule victoire en trois ans avec Mercedes.

Lorsqu’on lui a demandé si ses difficultés étaient plus importantes que celles de Prost et Lauda, ​​Alonso a déclaré: «Je ne suis pas d’accord avec cela, et les choses deviennent plus grandes que ce qu’elles sont.

«J’ai été le premier à admettre que je n’étais pas à 100% à Imola, ni à l’aise, et probablement sous-performant.

«Mais c’était une course, et une course avec cette sous-performance, j’ai terminé deux dixièmes de seconde derrière mon coéquipier!

«Alors, tu sais, ça ne peut pas être un gros problème. À la fin de l’année, nous parlons.

«À la fin de l’année, si je sous-performais toute la saison, et que tout était plus difficile que prévu, d’accord, il y a peut-être un point à vraiment discuter et à approfondir les questions de savoir pourquoi c’est plus difficile que précédemment ou quelque chose .

«Mais, à Bahreïn, j’étais heureux et probablement surperformant, à Imola, sous-performant.»

