Fernando Alonso : les pilotes doivent se « calmer » après le crash de Bakou

Fernando Alonso a déclaré que plusieurs pilotes “conduisaient au-dessus des possibilités de leur voiture ou de leurs capacités” lors d’une séance de qualification chargée d’accidents à Bakou.

Lance Stroll et Antonio Giovinazzi ont tous deux chuté en Q1 au virage 15, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda ont tous deux heurté le mur au virage 3 et quatre périodes de drapeau rouge ont interrompu la procédure alors que la grille était fixée pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Charles Leclerc a pris la pole pour la deuxième course consécutive après que le drapeau rouge final ait terminé la Q3 tôt, sans que les pilotes aient le temps d’améliorer leurs temps dès leurs premiers runs.

Alonso alignera P9 dimanche, mais il pense qu’il est légèrement “injuste” pour les pilotes de pouvoir chuter en qualifications et commencer la course dans leur emplacement de grille prévu.

“C’était désordonné, il était difficile d’entrer dans le rythme ou dans le rythme, mais c’était la même chose pour tout le monde”, a déclaré Alonso à Sky Sports après les qualifications.

“Je pense que nous n’avons pas utilisé tout le potentiel de la voiture parce que chaque fois que nous chaussions un nouveau train de pneus, nous ne l’utilisions pas [well].

« C’était pareil pour tout le monde. C’était probablement un peu injuste, mais pour les gens qui se sont écrasés, ils réparent cette voiture et ils repartent dans cette position demain.

« Toutes les autres voitures, nous sommes en parc fermé. Jusqu’à demain en course, nous ne pouvons pas toucher à la voiture. Donc [I don’t know] pourquoi ils peuvent changer toutes les pièces quand ils ont causé le drapeau rouge.

«Mais peut-être qu’un jour nous sommes dans cette position et nous profitons de la règle. Mais voyons demain ce que nous pouvons faire.

« Je pense que les gens doivent se calmer un peu et rouler à 98% dans un circuit rectiligne parce que, si vous tombez et partez dernier de la course, vous ne dépassez peut-être pas vos possibilités.

“Je pense qu’aujourd’hui, nous avons eu tellement de gens qui ont conduit sur les possibilités de leur voiture ou leurs capacités.”

Les incidents qui ont mis fin aux qualifications Tsunoda et Sainz allaient bien après les problèmes du virage 3 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR – Formule 1 (@F1) 5 juin 2021

Alpine et Alonso ont montré un rythme amélioré au cours du week-end, l’Espagnol atteignant la Q3 pour la première fois à Bakou en quatre tentatives et dépassant Esteban Ocon de l’autre côté du garage.

Alors que la marque française prend ses marques cette saison, le double champion du monde s’attend à être dans la course aux points dimanche.

“Je pense que nous avons une bonne voiture – elle a été bonne tout le week-end”, a-t-il ajouté. « Nous avons toujours été dans le top 10 à chaque séance et nous nous sommes sentis à l’aise.

« Ici, vous pouvez dépasser si vous avez le rythme, nous devons donc prendre soin des pneus – ce sera le sujet brûlant de demain, je suppose.

« Nous courons avec confiance pour prendre de bons points. »

