Fernando Alonso: les progrès d’Alpine “ trop beaux pour être vrais ”

Fernando Alonso dit que les progrès d’Alpine en termes de rythme depuis la première course de la saison semblent trop beaux pour être vrais.

L’équipe anciennement connue sous le nom de Renault, alors qu’elle terminait finalement en P5, était bien dans la lutte pour la P3 au championnat des constructeurs la saison dernière.

Au départ, en 2021, cependant, il semblait qu’ils avaient chuté dans l’ordre hiérarchique, Ferrari et AlphaTauri ayant tous deux des voitures plus rapides qu’eux à Bahreïn et à Imola.

Les deux manches suivantes à Portimao et à Barcelone ont été beaucoup plus réussies car l’équipe de France était présente en Q3 et a marqué des points dans les deux.

Ils ont peut-être fait le plus grand pas en avant depuis le début de la saison de n’importe quelle équipe, et Alonso admet que c’est trop beau pour être vrai.

«J’ai probablement tendance à croire que McLaren et Ferrari sont un peu plus rapides. Au moins dans quatre courses, ils ont pu être plus cohérents dans le rythme », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

«Mais il est vrai que nous avons fait un très grand pas en avant au Portugal. Nous ne savions pas si c’était spécifique à la piste ou si c’était réel. C’était donc très agréable de confirmer à Barcelone que c’était réel et que ce n’était pas seulement Portimao.

«Je pense qu’Alpine fait désormais partie du mélange avec Ferrari et McLaren. C’est donc une tendance très positive avec ce que nous voyons maintenant dans l’équipe et nous sommes très excités pour les deux prochaines courses.

«Mais nous devons rester prudents et vraiment le confirmer. Parce que, comme je l’ai dit, Bahreïn et Imola comparés au Portugal et à Barcelone, cela semble peut-être trop beau pour être vrai.

«Mais évidemment c’est vrai parce que les deux voitures étaient en Q3 et Esteban [Ocon] était sixième [on the grid] au Portugal et cinquième à Barcelone, c’est donc une bonne nouvelle.

De manière assez surprenante, Ocon a été le plus impressionnant des pilotes alpins jusqu’à présent cette saison et a battu Alonso samedi et dimanche au Portugal et en Espagne.

L’ancien champion du monde à deux reprises a été impressionné par la forme de son coéquipier, affirmant qu’il donnait tout et ne pouvait toujours pas le battre.

“Je pense qu’il est bon et nous le voyons”, a-t-il déclaré à Motorsport.com. «Il est en très bonne forme et, en ce moment, totalement intégré à l’équipe.

“[He was on the] podium l’an dernier à Bahreïn, dans la dernière partie du championnat, et offrant désormais des week-ends parfaits. Donc c’est très bien.

«C’est impressionnant ce qu’il accomplit maintenant.

«Je donne à 100% et de toute évidence, ce n’est pas suffisant pour être à ce niveau en ce moment, alors je dois continuer à m’améliorer.»

