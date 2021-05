Fernando Alonso: Lewis Hamilton mérite plus de crédit

Lewis Hamilton a peut-être la «meilleure» voiture sur la grille, mais Fernando Alonso dit qu’il mérite plus de crédit pour avoir produit les résultats semaine après semaine.

La saison dernière, Hamilton a remporté des victoires à deux chiffres pour la sixième fois au cours des sept dernières années, terminant la saison avec 11 victoires à son actif.

Ce faisant, il a battu le record de Michael Schumacher pour le plus grand nombre de victoires en F1, tout en égalant le total de sept titres du championnat des pilotes allemands.

Bien qu’il ait remporté six titres en sept ans, y compris l’extension de sa course actuelle à quatre ans, certains se demandent encore s’il s’agit d’Hamilton ou de la voiture.

Mais alors qu’Alonso admet que Hamilton a été dans la «meilleure» voiture sur la grille, le pilote alpin dit qu’il faut encore des compétences, du travail acharné et même un peu de chance pour atteindre le niveau de succès d’Hamilton.

«Oui, ce que vous dites», a-t-il dit à Marca lorsqu’on lui a demandé s’il faudrait une «chance parfaite» pour que Hamilton soit battu.

«Il semble qu’il soit à un moment idéal en termes de pilotage et aussi en termes d’intégration avec l’équipe, et avec la même chance, car à Imola il a eu la chance de l’avoir toujours eu favorable dans de nombreux moments critiques.

«Vous devez donc évaluer ce que vous faites. Avez-vous la meilleure voiture? Oui.

«Mais avec la meilleure voiture, vous devez performer tous les week-ends, oui et une autre, sous la pluie, sur le sec, le week-end où Red Bull est plus proche et une autre plus loin, et cela ne peut être fait que si vous êtes à le plus haut niveau et je ne sais pas si tout ce qu’il fait est suffisamment valorisé.

«Je sais qu’il est apprécié, mais je donne beaucoup de crédit à Lewis en ce moment parce que Mercedes n’a plus la domination d’il y a trois ou quatre ans, dans laquelle il a gagné assez facilement. Maintenant, ils sont parfois très proches et il ne laisse pas cela l’influencer.

Cette saison, Hamilton doit affronter Max Verstappen à Red Bull semaine après semaine avec les protagonistes du titre allant même roue à roue.

Hamilton a remporté deux des trois grands prix pour mener le championnat des pilotes avec huit points d’avance sur Verstappen.

