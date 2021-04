Fernando Alonso ne s’attend pas à combattre Ferrari dans le championnat des constructeurs en 2021, affirmant que ce serait une «mauvaise nouvelle» pour son ancienne équipe si Alpine le faisait.

L’Espagnol a fourni l’un des principaux moments forts du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison lorsqu’il a été impliqué dans une mini bataille de trois voitures avec Sebastian Vettel d’Aston Martin et Carlos Sainz de Ferrari – mais un emballage de sandwich embêtant a finalement assuré le retour d’Alonso en Formule 1 a commencé par un DNF.

La position d’Alpine dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1 est encore un peu difficile à déterminer après un début de saison discret, mais Alonso ne s’attend pas à ce que son équipe se batte régulièrement avec Ferrari, ni ne la considère comme un rival direct en la bataille des constructeurs.

« Je pense que Ferrari cette année fera un pas en avant en raison de ses ressources et de son histoire », a déclaré Alonso à Sky Sports Italy.

«Je ne pense pas que nous nous battrons avec eux – si tel est le cas, ce serait une mauvaise nouvelle pour eux.»

Alonso a également mentionné la force de Ferrari lorsqu’il a été interrogé sur Sainz, un de ses bons amis, et ses débuts en tant que pilote de la Scuderia.

«Je suis vraiment heureux pour lui mais pas surpris car nous avons tous vu sa croissance ces dernières années», a-t-il ajouté.

«Je pense qu’avec Carlos [Sainz] et Leclerc, Ferrari a un line-up solide.

«Nous verrons donc si Ferrari grandira et se battra pour les podiums et les victoires.

«En excluant la saison 2020, les années précédentes, ils se sont toujours battus pour le championnat jusqu’aux dernières courses, donc je m’attends à ce qu’ils soient forts sinon cette année, certainement à partir de l’année prochaine.»

Alonso a poursuivi en affirmant qu’il n’envisageait pas de monter sur la plus haute marche du podium en 2021 mais que son objectif sera de gagner en 2022 lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur.

«Je n’ai pas de feuille de route pour gagner à nouveau cette saison», a-t-il déclaré.

«En 2018, j’étais déjà conscient que peut-être avec la nouvelle réglementation en 2021 je pourrais revenir. Le Championnat d’Endurance et Daytona se sont bien déroulés.

«Puis avec le coronavirus, les nouvelles réglementations ont été reportées à 2022 et je me suis retrouvé à ne pas savoir quoi faire cette année.

«Mais je savais que je voulais revenir parce que je suis motivé et je me sens très chanceux parce que lorsque j’ai décidé de changer d’équipe, je pouvais le faire, et maintenant j’ai décidé de revenir en Formule 1, je l’ai fait.

«C’est un grand privilège, car il y a des pilotes talentueux qui n’ont même jamais eu la possibilité de conduire une Formule 1.

«Tout le monde veut gagner. Gagner le championnat l’année prochaine est un rêve que nous avons tous, mais nous devons attendre et voir. Croisons les doigts.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

