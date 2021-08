Fernando Alonso : “Michael Schumacher respecté d’une manière différente”

in

Fernando Alonso a déclaré que Michael Schumacher avait gagné une sorte de respect au sein de la Formule 1 qui n’était applicable à aucun autre pilote.

Alors que l’ancien pilote Ferrari a remporté les cinq premiers titres mondiaux dans les années 2000, Alonso a déclaré que le fait d’être autour de lui lui avait fait réaliser qu’il était toujours humain – bien qu’il soit la force dominante du sport à l’époque.

Et il semble qu’une partie de l’influence de Schumacher ait déteint sur le pilote Alpine, le directeur exécutif Marcin Budkowski déclarant récemment que l’éthique de travail d’Alonso lui rappelle la façon dont le grand Allemand a travaillé.

Avec tout ce qu’il a accompli, l’Espagnol sent qu’il occupe une place dans le sport que personne d’autre ne peut égaler.

“Michael est une légende du sport”, a déclaré le double champion du monde à Sky Sports. « J’ai beaucoup appris de lui de 2001 à 2004, puis en 2005 et 2006, je me battais côte à côte et roue contre roue avec Michael.

“Vous devez respecter Michael d’une manière différente de tout autre pilote. Ce genre de moments et de poignées de main, des choses comme ça, c’était un moment de soulagement parce que nous nous battions dur sur la piste mais il y avait toujours un humain derrière ce casque rouge.

Le duo s’est battu en 2005 et en 2006 alors qu’ils se battaient pour les Championnats du monde, et Alonso a remporté son premier titre devant une Ferrari inhabituellement peu compétitive.

Alonso est devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1 en remportant le titre en 2005, et il a déclaré que les célébrations n’avaient duré que brièvement dans sa tête avant de se réinitialiser et de vouloir en faire plus.

“C’est l’un de ces moments où vous atteignez la cible de votre vie”, a déclaré Alonso. “J’avais 24, 25 ans, donc vous ne pouvez pas être plus heureux, fier et il semble qu’il n’y ait plus rien après ce que vous puissiez souhaiter.

“[But] vous vous trompez parce qu’immédiatement à la prochaine course, il y a un autre objectif, un autre souhait et vous pensez à quelque chose de différent.

“Mais à ce moment-là, cette heure ou cette heure et demie de célébration, vous êtes aux anges.”

De nos jours, Alonso n’a pas caché qu’il voulait devenir le deuxième pilote à terminer la Triple Couronne du sport automobile. Ayant déjà remporté le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans, il veut marquer l’Indy 500 et devenir un succès dans toutes les plus hautes formes du sport automobile.

“J’ai maintenant l’ambition de continuer à conquérir différentes cibles – l’Indy 500 est toujours très attrayant, le rallye Dakar, d’autres catégories différentes, et j’essaie d’être l’un des pilotes de sport automobile les plus complets au monde”, a-t-il déclaré.

“Peut-être sur le plan personnel, devenir père un jour, avoir sa propre famille, ce sont toujours des objectifs que vous devez atteindre et je suis dans cette partie de ma vie maintenant.”