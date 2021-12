Fernando Alonso n’a pas peur de la vitesse de la Formule 1, mais le respecte

Donnant un aperçu de la conduite d’une voiture de Formule 1, Fernando Alonso a souligné comment sa perception du cockpit change en dehors de celui-ci.

Alonso est revenu en Formule 1 en 2021 avec Alpine après une interruption de deux saisons dans le sport, mais ayant fait ses débuts en Formule 1 en 2001, il a traversé différentes époques de la série et a donc expérimenté de nombreuses voitures différentes.

C’est aussi un compétiteur qui a beaucoup voyagé en dehors de la Formule 1, ayant tourné son attention vers les courses d’endurance, l’IndyCar et même le rallye Dakar lors de sa pause en F1.

Il y a peu de choses qui peuvent rivaliser avec la vitesse d’une voiture de Formule 1, une expérience qui pousse les pilotes à la limite de leurs capacités physiques.

Certains conducteurs ont ce besoin naturel de vitesse, pour d’autres, il peut y avoir un élément de peur.

Alonso ne s’identifie pas dans cette dernière catégorie, mais a expliqué qu’il respecte les dangers liés aux vitesses auxquelles les pilotes de F1 s’affrontent.

Quand il est à l’intérieur de la voiture, il est intéressant de noter que tout semble plutôt lent. Mais en regardant de l’extérieur, l’ampleur de la vitesse à laquelle ils vont s’enfonce.

« Quand je suis dans la voiture, je pense que je vais lentement, mais quand vous vous tenez à côté de la voiture et que vous voyez ce qui reste de la séance, vous pensez qu’ils vont se suicider », a déclaré Alonso dans le cadre de le programme UNO plus UNO fils TRES by FINETWORK, cité par Motorsport.com.

« Je n’ai jamais eu peur de la vitesse – le respect, oui. »

Bien sûr, concourir sur une piste sèche est déjà assez difficile, mais le défi prend une toute nouvelle dimension lorsqu’un circuit est mouillé.

Alonso ne ressent toujours pas de peur dans ces conditions, mais admet que ce n’est pas une expérience agréable.

« Il y a des situations de conduite désagréables, c’est-à-dire lorsqu’il pleut – vous ne voyez rien, c’est très difficile », a-t-il déclaré.

« Tu n’as pas peur mais tu n’en profites pas. La vitesse de 330 ou 340 km/h est la même mais vous ne voyez pas, et si vous levez le pied, celui derrière vous ne vous verra pas et vous frappera – c’est se faire confiance.