Fernando Alonso n’a pas tardé à féliciter Honda pour son triomphe en Formule 1

Fernando Alonso a une histoire quelque peu mouvementée avec Honda, mais n’a pas hésité à les féliciter pour leur dernier succès en Championnat du monde.

L’Espagnol a fait référence à la radio de l’équipe à un « moteur GP2 » lorsqu’il conduisait une McLaren avec une puissance Honda – ce qui est embarrassant pour eux, lors du Grand Prix du Japon 2015.

Mais il n’y a aucune rancune de la part de l’actuel pilote Alpine car il s’est précipité pour féliciter les officiels de Honda à Abu Dhabi après que Max Verstappen ait remporté le titre des pilotes lors de la dernière course du motoriste avant qu’ils ne quittent la Formule 1.

Le destinataire des vœux d’Alonso était le directeur sportif de Honda, Masashi Yamamoto, avec qui le double champion du monde entretient toujours « une très bonne relation » et se réfère à « Yamamoto-san ».

« C’était la première personne que j’ai félicitée dans le parc fermé, juste après Max », a déclaré Alonso, cité par Motorsport-total.com. « Je suis content pour Honda.

« Je pense que la direction a changé. Ils ont fait du bon travail et ont fait venir les bonnes personnes. Honda a introduit une nouvelle philosophie et l’a fait fonctionner.

MAX VERSTAPPEN, CHAMPION DU MONDE ! 🏆 #ThePowerOfDreams pic.twitter.com/dCZj6i7eIN – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 12 décembre 2021

Au cours des quatre années d’Alonso lors de son deuxième passage chez McLaren, ils ont eu la puissance Honda pendant les trois premières de ces saisons et bien qu’il ait connu trois P5 en 2015 et 2016, sa campagne la plus cohérente avec l’équipe basée à Woking était sans doute après qu’ils aient changé. aux moteurs Renault pour 2018.

À ce moment-là, Honda avait uni ses forces à celles de Toro Rosso, et l’équipe phare de Red Bull a emboîté le pas un an plus tard. Alonso, quant à lui, a pris une pause de deux ans avec la F1 en 2019 et 2020 avant de revenir cette année avec Alpine.

Il reconnaît l’amélioration de la fortune de Honda depuis qu’ils ont fait équipe avec le géant autrichien des boissons énergisantes.

« Quand Honda a quitté McLaren, je ne pense pas qu’ils étaient en mesure de rêver de remporter le championnat du monde », a déclaré Alonso.

« C’est dommage que Honda parte maintenant. Mais j’espère qu’ils seront de retour.

En leur absence, la nouvelle opération Red Bull Powertrains représente le programme moteur pris en charge à la fois pour l’équipe senior, qui a savouré l’euphorie du titre avec Verstappen, et AlphaTauri.

Pour Honda, cela a porté leur nombre de couronnes de pilotes et de constructeurs à six chacun, étant leur premier dans l’un ou l’autre championnat depuis 1991 lorsqu’ils ont complété le doublé via Ayrton Senna et McLaren.