Fernando Alonso ne blâme personne pour le désastreux GP de Belgique

Fernando Alonso estime qu’il ne serait pas juste de blâmer qui que ce soit pour les scènes chaotiques du Grand Prix de Belgique.

La voiture de sécurité a emmené les pilotes dans le tour de formation sur un circuit de Spa-Francorchamps détrempé, mais la course a rapidement été signalée par un drapeau rouge avec des conditions trop dangereuses pour que les voitures soient libérées.

Ou du moins nous pensions que la « course » avait été suspendue. Une certaine confusion a émergé quant à savoir s’il avait officiellement commencé ou non, et après un retard de plusieurs heures, la voiture de sécurité a ramené le peloton sur le circuit pour un autre essai.

Les conditions n’avaient cependant fait qu’empirer, et après quelques tours, il était de retour dans la voie des stands, la confirmation étant arrivée peu de temps après que la course ne reprendrait pas.

Ce qui s’est avéré controversé, c’est le fait qu’un résultat de course a été généré par ces tours sous le contrôle de la voiture de sécurité, et des demi-points ont été attribués aux 10 premiers.

Alonso a contesté cela après la course et maintient toujours son point de vue selon lequel l’attribution de points était une mauvaise décision, mais en ce qui concerne le drame général à Spa, il ne pense pas que quiconque puisse être tenu responsable.

🗣️ “C’est choquant. “Je suis P11 – le premier idiot, d’une certaine manière. Je n’étais pas autorisé à me battre pour les points, mais ils ont donné les points. « Cela a du sens. » Fernando Alonso livre son bilan des deux tours du #BelgianGP…#SkyF1 de dimanche | #F1 pic.twitter.com/aSKL3yVcVM – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 30 août 2021

“C’était la bonne décision d’arrêter la course étant donné les conditions”, a-t-il déclaré à Soymotor.com.

« Je pense que c’est étrange que des points soient attribués ce week-end. Il n’y a eu qu’un seul drapeau rouge sur la piste et nous n’avons roulé que derrière la Safety Car, ce n’était pas une course.

« Toutes les personnes impliquées ont fait de leur mieux, donc ce n’est la faute de personne, mais c’est dommage.

“Dans l’ensemble, les spectateurs ont été incroyables tout le week-end et c’était bien de les retrouver quelle que soit la météo.”

Lewis Hamilton s’est exprimé fortement sur l’impact de la course sur les fans, estimant qu’ils ont droit à un remboursement sur leur billet le jour de la course.

Et si cela n’est pas possible, il a suggéré qu’un événement gratuit soit organisé pour qu’ils y assistent à la place.