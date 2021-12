Fernando Alonso ne comprend pas pourquoi on lui demande toujours s’il est plus heureux maintenant

Fernando Alonso est confus par le fait que les gens pensent toujours qu’il est plus heureux dans le présent qu’il ne l’était dans le passé et lui demandent pourquoi.

L’Espagnol est revenu sur la grille de Formule 1 avec Alpin pour la campagne 2021 et, aux yeux de beaucoup, semble plus heureux qu’il ne l’était lors de son précédent passage dans le sport avec McLaren.

Il dit que les gens croyaient des choses similaires lorsqu’il a rejoint Ferrari pour la première fois en 2010 ainsi que lorsqu’il a quitté le sport pour courir dans d’autres catégories avant de signer pour son équipe actuelle.

L’homme de 40 ans dit qu’on lui a posé des questions sur de telles choses tout au long de sa carrière et qu’il est quelque peu confus quant à cette perception constante des gens qu’il est plus heureux dans le présent que dans le passé.

« Quand je suis arrivé chez Ferrari, j’ai eu exactement les mêmes questions », a-t-il déclaré selon motorsport-total.com.

« Je me souviens encore : ‘Pourquoi es-tu heureux maintenant ? Est-ce parce que c’est une équipe italienne et que vous êtes espagnol et que ça vous va mieux ?’ Et j’ai dit, oui, c’est peut-être pour ça. Nous avons le même sens de l’humour et le même caractère méridional.

« Quand j’étais dans le Championnat du Monde d’Endurance, le Dakar ou l’Indy, on m’a aussi demandé : ‘Pourquoi es-tu plus détendu maintenant ? En Formule 1, vous sembliez frustré. Et maintenant, j’ai à nouveau les mêmes déclarations.

Bien que cela le confonde, il a une théorie expliquant pourquoi il est si largement considéré comme souvent quelque peu malheureux.

À son avis, cela découle de son premier passage chez McLaren en 2007, lorsqu’il s’est brouillé avec l’équipe britannique alors qu’il était engagé dans une intense bataille au sein de l’équipe avec Lewis Hamilton.

Il dit que les gens là-bas pendant cette période ont eu une mauvaise impression de lui et de sa personnalité, puis ont partagé ces idées fausses avec d’autres personnes, d’où la raison pour laquelle tant de gens ne s’attendent pas à ce qu’il soit un personnage heureux.

« Quand je me battais [Lewis] Hamilton en 2007 dans une équipe britannique, dans un environnement britannique, les gens ont eu une mauvaise impression de moi et ont diffusé le mauvais message », a-t-il ajouté.

« Tout le monde est toujours étonné de voir à quel point je me sens bien et à quel point je suis heureux. »

Alonso espère que son équipe pourra profiter des changements de réglementation entrant en jeu pour passer à l’avant du terrain la saison prochaine mais n’est pas sûr exactement combien de progrès ils doivent faire pour que cela devienne une réalité.

