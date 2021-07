Fernando Alonso ne considère pas Williams comme une menace permanente

Fernando Alonso dit que même si Williams de George Russell a concouru directement avec lui en Autriche, il ne considère pas l’équipe comme une menace constante cette saison.

Le pilote Alpine s’est battu avec le Britannique dans les dernières étapes du Grand Prix d’Autriche le week-end dernier et Alonso a été élogieux envers Russell à plusieurs reprises tout au long de cette saison jusqu’à présent.

Alonso a admis qu’il était “un peu triste” pour Russell lorsqu’il a finalement dépassé le pilote Williams pour la dernière position de pointage après un long combat au Red Bull Ring, mais ne pense pas que l’équipe basée à Grove défiera le milieu de terrain. sur une base régulière pour l’instant.

« Je pense qu’ils ont fait un pas en avant, mais nous avons vérifié et l’année dernière, ils ont également commencé 11e en Autriche. Cela semble donc être un circuit sur lequel ils fonctionnent bien », a déclaré Alonso, cité par nl.motorsport.com.

« Nous devons attendre quelques courses supplémentaires pour voir si elles sont rapides ou non. Mais au GP de Styrie, ils étaient plus proches de nous, dans la deuxième course, nous avions un peu plus de marge.

« Je suis content de la progression des deux dernières semaines. C’est à nous de maintenir cela à Silverstone. Si nous pouvons répéter cette performance, nous serons dans les sept ou huit premiers. C’est définitivement un pas en avant. »

Alonso a ajouté que l’équipe Alpine n’a pas encore fixé d’objectif définitif sur l’endroit où elle espère terminer dans le championnat des constructeurs cette saison, car la majorité des équipes ont investi leurs ressources dans la préparation de leurs voitures pour les changements radicaux de réglementation technique pour 2022.

Alpine occupe actuellement la 7e place du classement des constructeurs, mais Alonso espère pousser l’équipe aussi haut que possible pour cette saison – mais a insisté sur le fait que la saison prochaine est la principale priorité.

“De nombreuses équipes mettent toute leur énergie dans la voiture pour 2022, nous verrons donc peu de différences entre les différentes courses”, a déclaré Alonso.

« Il n’y a pas d’objectifs clairs en termes de points ou de position dans le championnat des constructeurs. Il semble que nous soyons installés pour le moment. Nous nous battrons avec AlphaTauri et Aston Martin pour la cinquième place.

“Mais je pense qu’il s’agit plus de construire la structure de l’équipe, de peaufiner les arrêts aux stands, la stratégie, la gestion des pneus et bien d’autres choses afin que nous soyons aussi bien préparés que possible pour 2022.

« Quant à la voiture, c’est aux usines de produire le meilleur package. Mais ici, sur la piste, nous devons tout optimiser et nous assurer d’être aussi proches que possible de la perfection. »

