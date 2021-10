Fernando Alonso ne veut pas aider Max Verstappen dans la lutte pour le titre

Fernando Alonso a déclaré que Red Bull doit mener ses propres batailles si Max Verstappen veut remporter le titre, plutôt que de compter sur l’aide des autres.

La forme d’Alonso a été sur une trajectoire ascendante au fur et à mesure que la saison avançait, son Alpine grimpant progressivement dans la hiérarchie, comme en témoignent ses qualifications P6 dans chacune des deux dernières courses.

La pénalité de grille de Lewis Hamilton a conduit Alonso à son premier départ parmi les cinq premiers en Formule 1 depuis le Grand Prix du Japon 2014, et le pilote de 40 ans a organisé une masterclass de conduite défensive pour retenir le pilote Mercedes au Grand Prix de Hongrie en août. .

Sur ce, le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a laissé entendre qu’Alonso pourrait vouloir aider la cause de Verstappen dans la bataille du Championnat du monde, s’il se retrouve dans une situation similaire cette saison.

« Nous savons qu’Alonso n’est pas un grand fan de Hamilton, ce que nous avons vu à Budapest », a déclaré le Dr Marko, cité par grandpx.news.

Lorsqu’on lui a présenté les commentaires de Marko, cependant, Alonso était perplexe à l’idée d’aider la cause d’un autre pilote, d’autant plus qu’il prend rarement en compte les batailles à l’avant – et il ne se concentre jamais sur autre chose que sur la façon dont il se comporte.

« J’ai lu ça, mais je fais toujours ma propre course », a déclaré l’Espagnol.

« En Hongrie, oui, nous avons réussi à combattre Hamilton. Mais cela était principalement dû à la piste. Mercedes et Red Bull sont normalement beaucoup trop rapides.

«Regardez Monza, quand Bottas a commencé dernier et a quand même terminé sur le podium. Alors bien sûr, j’aime me battre avec de bons pilotes, mais je pense que Red Bull doit vraiment le faire lui-même cette saison.

Alonso a connu une course difficile au Grand Prix de Turquie. Parti de la troisième ligne, le sous-virage de Pierre Gasly au virage 1 a vu l’AlphaTauri faire virevolter l’Alpine, le laissant bien tomber vers le fond du peloton dès le premier tour.

Pour aggraver sa misère, il est entré en collision avec Mick Schumacher plus tard et a rapidement reçu une pénalité de cinq secondes pour ses problèmes.

Le double Champion du Monde n’a pas pu remonter dans le peloton et voudra vite oublier la course après avoir terminé une modeste P16 et un tour de retard sur les leaders.