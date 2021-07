Fernando Alonso n’est pas impressionné par la fascination de l’âge

Fernando Alonso a déclaré que la performance d’un pilote contre le chronomètre est plus importante que l’âge de la personne au volant d’une voiture de Formule 1.

Le pilote Alpine est revenu au sport à l’âge de 39 ans après un congé sabbatique de deux ans, et est engagé pour courir en Formule 1 au-delà de son 40e anniversaire.

Son rival de longue date, Kimi Raikkonen, court actuellement tout en ayant dépassé cet âge historique et le septuple champion du monde Michael Schumacher a concouru dans le plus haut niveau du sport automobile jusqu’à l’âge de 43 ans – ce qu’Alonso a déclaré précédemment qu’il pensait pouvoir égaler, en restant dans le sport jusqu’à au moins 2024.

L’Espagnol pense que tant que vous êtes toujours rapide, peu importe votre âge – bien que ce soit sa première expérience d’être interrogé sur son statut de vétéran, plutôt que d’être un jeune pistolet.

“La question de l’âge est beaucoup plus importante de l’extérieur”, a déclaré le double champion du monde lors d’un Q&A avec Agencia ., via Marca.

«Cette année, c’est exagéré, les questions auxquelles j’ai dû répondre sur l’âge et les clichés auxquels j’ai dû écouter semblent totalement inadmissibles, car toute ma carrière sportive a été à l’envers.

« J’ai toujours été le plus jeune de ceux qui ont couru, dans toutes les catégories. Et dernièrement, quand je suis allé à l’Indy ou au Dakar quand j’étais l’un des plus jeunes… dans ma vie j’ai répondu à des questions sur l’âge.

“Maintenant, eh bien, la Formule 1 est ce qu’elle est, c’est très médiatique, et il faut parler de tout. Aussi sur l’âge. Mais en sport automobile, ce que nous avons toujours regardé, c’est le chronomètre. Sinon, il n’y aurait que des jeunes conducteurs ici.

« C’est comme en karting : il y a des 12 ans et des 16 ans, mais s’ils sont une seconde derrière vous… Je ne pense pas que l’âge soit si important non plus.

Au début de sa carrière, Alonso est devenu le plus jeune vainqueur de course du sport, champion du monde et double champion du monde à l’époque, en route vers 32 victoires en course avant de quitter le sport pour la première fois.

La légende de la Formule 1 Juan Manuel Fangio a remporté ses cinq titres à plus de 40 ans – remportant son dernier championnat du monde à 46 ans. Alors qu’Alonso reconnaît que c’était une “époque différente”, il ne sait pas s’il se battra pour un autre titre – mais son l’âge ne sera pas un facteur dans la façon dont il peut contester.

“Je ne sais pas”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si un troisième championnat du monde est possible au-dessus de 40 ans.

« Si la voiture que vous avez et l’équipe dans laquelle vous êtes a un moment de domination dans le sport et des performances supérieures, alors les deux pilotes qui conduisent cette voiture gagnent. Donc, comme je l’ai dit, l’âge est totalement secondaire.

