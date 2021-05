Fernando Alonso P5 mais “ plus à venir ” à Barcelone

Fernando Alonso a terminé la FP2 au GP d’Espagne en P5 juste derrière son coéquipier Alpine Esteban Ocon, mais a déclaré qu’il y avait plus à venir.

Étant donné que les tests de pré-saison se sont déplacés à Bahreïn pour 2021, cela signifiait qu’il s’agissait de la première et seule visite prévue sur le circuit de Barcelone-Catalunya de la campagne, le site de la course à domicile d’Alonso.

«C’était bien d’être de retour à Barcelone sur ce circuit après avoir fait des essais hivernaux à Bahreïn», a-t-il déclaré aux journalistes.

Et l’Espagnol a donné à ses compatriotes l’espoir d’un week-end fort à venir après avoir signé pour la journée de vendredi en P5.

«C’était la première fois cette année avec ces voitures et ça faisait du bien, la voiture s’est sentie rapide pendant tous les essais libres, bien équilibrée», a-t-il poursuivi.

«Nous ne sommes encore que vendredi et il y a beaucoup de choses à analyser. Nous avons apporté de petites mises à jour ici et sommes toujours en train de les analyser, mais heureux avec une journée sans problème et plus à venir demain, espérons-le.

Alonso a jusqu’à présent évalué sa saison de retour à cinq sur 10, et bien qu’il n’ait pas été sur le point de le mettre à niveau après une présentation du vendredi, il a de nouveau déclaré qu’il y avait plus de rythme à extraire de l’A521 une fois qu’il l’a mis. tous ensemble.

“Non je ne pense pas. Ce n’est que vendredi, on s’entraîne seulement et on ne sait jamais ce que tout le monde fait vendredi », a déclaré Alonso lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à augmenter sa propre note de retour.

«Même de notre part, comme je l’ai dit, je pense qu’il y a plus à venir lorsque nous mettons tout ensemble, mais nous essayons de répartir les programmes vendredi avec les deux voitures, d’essayer différentes choses, à différents moments de la journée et de nous entraîner.

«Et je pense que la sensation générale est bonne, mais je pense que les qualifications vont être très serrées, c’est un tour court donc je pense que deux dixièmes seront huit ou neuf voitures, et nous voulons être en tête de ce peloton. . »

Esteban Ocon a connu un week-end de course solide la dernière fois au Portugal, et les signes sont une fois de plus positifs pour le Français, qui a propulsé son coéquipier Alonso à la 4e place de la FP2 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

La différence entre eux n’était cependant que d’un demi-dixième, et lorsque les deux pilotes sont si proches l’un de l’autre, Ocon a déclaré que cela ouvrait la porte à lui et à Alonso pour partager «de petits trucs de conduite» qui peuvent débloquer encore plus de performances.

“Ça va bien jusqu’à présent, je pense que nous avons fait un bon pas entre le FP1 et le FP2 également en ce qui concerne la sensation de la voiture à l’intérieur”, a-t-il expliqué.

«Mais encore une fois, ce n’est que vendredi, je vais à nouveau rendre cette interview très heureuse demain si nous sommes là où nous en sommes maintenant, mais c’est important d’être là demain.

«Lorsque les voitures sont si proches les unes des autres, il y a à coup sûr quelques petits trucs de conduite que nous pouvons tous les deux prendre l’un de l’autre.»

