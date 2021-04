Fernando Alonso “ pas assez bon ”, surqualifié par Esteban Ocon

Fernando Alonso a admis qu’il «n’était pas assez bon» lors des qualifications d’Imola, mais reste optimiste pour une arrivée dans le top 10 de la course.

Après avoir dû se retirer de l’ouverture de la saison à Bahreïn à son retour en Formule 1, Alonso aurait voulu une deuxième course solide de la campagne pour le faire démarrer.

Ces espoirs n’ont pas été aidés par le fait de devoir commencer le Grand Prix d’Émilie-Romagne en P15 après avoir abandonné en Q2 et avoir été surqualifié par un coéquipier pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2017, avec Esteban Ocon qualifiant P9.

“Je n’étais pas assez bon, c’est probablement la réponse la plus simple”, a-t-il déclaré à Formula1.com. «Je me sentais bien dans la voiture, je me sentais vite, l’équilibre était bon, mais au moment où j’ai franchi la ligne, ce n’était pas assez bon pour terminer dans le top 10.

«Je vais donc l’analyser. J’essaierai de m’améliorer pour la prochaine fois, de m’améliorer, mais de toute façon la course est demain, les points sont gagnés demain. À Bahreïn, samedi a été bon, dimanche, nous avons dû abandonner la voiture, alors j’espère que c’est l’inverse.

«Samedi pas mal, demain nous allons marquer des points.»

Pour ce faire, il devra grimper à travers le terrain et s’il reconnaît qu’Imola n’est pas l’endroit le plus facile pour le faire, il y a encore des incidents qui pourraient jouer en sa faveur ce jour-là.

“Il est difficile. Si [there is anywhere] tu veux partir haut sur la grille c’est Imola car c’est très difficile [to overtake]», A déclaré Alonso.

Mais en même temps, avec tant de choses qui se passent dans les essais, beaucoup de drapeaux rouges, beaucoup d’incidents, c’est un endroit qui crée parfois beaucoup de drame pendant la course, alors soyons là et essayons de saisir chaque opportunité. . Ce sera une course difficile, nous le savons, mais nous essaierons quand même.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Alpine avait confirmé qu’il travaillait sur un nouveau package de mise à niveau entre ce week-end et la course il y a trois semaines à Bahreïn, et Alonso a déjà ressenti les améliorations de l’A521.

Il a ajouté: «Toutes les nouvelles pièces que nous avons apportées ici fonctionnent très bien et représentent certainement un pas en avant sur la performance, tellement satisfait de la direction et aussi du travail que tout le monde a mis sur la voiture.

«Décidément, la voiture est plus rapide. Malheureusement, je n’ai pas maximisé cette performance aujourd’hui, mais j’espère qu’à Portimao, les deux voitures seront en Q3 et aideront l’équipe autant que possible.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook