Fernando Alonso, «  passionné  », pense à la F1 «  24 heures par jour  »

Selon Pedro de la Rosa, Fernando Alonso pense à la course automobile 24 heures sur 24 – et c’est ce qui le rend unique.

Alonso est revenu en Formule 1 pour la saison 2021 après deux ans d’absence du sport et a montré à Bahreïn qu’il n’avait certainement pas perdu sa capacité au volant.

Bien que l’ancien champion du monde à deux reprises ait été contraint de se retirer de la course, cela était hors de son contrôle et tous les signes avant ce moment étaient positifs avec le pilote alpin qualifiant P9 et ayant l’air de prendre des points à son retour en course. sport.

Il y a beaucoup de choses qui font un gagnant, mais l’ancien pilote de F1 et pilote d’essai De la Rosa a souligné pourquoi il pensait que son ancien coéquipier Alonso avait accompli tant de choses.

S’exprimant sur le podcast F1 Nation, il a déclaré: «C’est vraiment sa force – Fernando pense à la course automobile 24 heures sur 24. Tout le monde dit la même chose à propos d’un champion, d’un coureur, mais en fait, quand vous le dites à propos de Fernando, vous le pensez.

«J’ai été avec lui quand il ne courait pas en Formule 1 ou en WEC [World Endurance Championship] et il pense à «nous devrions refaire une course de karting ensemble». Il se demande toujours «que puis-je courir ce week-end?

«C’est tout à fait unique. J’ai été avec de nombreux pilotes. Moi-même, le week-end, je voulais faire autre chose – je voulais être à la maison, je voulais voir mes enfants, je voulais être sur le vélo. Mais pour lui, ce n’est pas son travail, c’est sa passion.

«C’est un homme passionné et je pense que c’est sa plus grande force – il n’a pas d’autres distractions dans sa vie. C’est un homme engagé, à 100%. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Maintenant, à l’âge de 39 ans, il y avait des points d’interrogation sur le retour d’Alonso sur la scène F1 avec Alpine, y compris de Mark Webber qui estime que le sport devrait peut-être donner la priorité aux jeunes pilotes.

Mais De la Rosa ne s’inquiète pas de l’âge de l’Espagnol.

«Le voir à son âge, revenir, avoir cette faim, est vraiment fantastique», a-t-il ajouté.

«Personnellement, je suis un peu déçu que tout le monde lui pose des questions sur son âge et s’il est assez rapide maintenant qu’il a presque 40 ans. Mais j’ai toujours ce genre de blagues que les jeunes pilotes ont faites sur moi-même.

«Cela fait partie du jeu, tu sais? Lorsque vous voyez une faiblesse potentielle chez un concurrent, vous essayez toujours de tirer la corde. L’important est vraiment à quel point vous avez faim à l’intérieur et à quel point vous vous sentez confiant à l’intérieur – avez-vous perdu la vitesse? N’avez-vous pas?

«C’est un peu injuste de dire qu’il a pris sa retraite de la F1 depuis deux ans. Je veux dire, il a couru à plein niveau en WEC ou à Dakar, il a toujours fait du kart, il a toujours été en contact avec la course automobile – ce n’est pas comme s’il avait quitté le sport.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!