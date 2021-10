Fernando Alonso estime que la chance n’a pas été de son côté en 2021 et l’a en fait évité « grandement ».

Partant du P5 la dernière fois à Istanbul Park, le Alpin pilote semblait avoir une chance de marquer de gros points, mais cette chance a rapidement disparu.

Dans des conditions humides, il a été touché par Pierre Gasly au départ, ce qui l’a fait chuter au fond du terrain, et il n’a pas pu récupérer, économisant également une pénalité pour avoir frappé Mick Schumacher.

Bien qu’il assume la responsabilité de cet incident, il pense que c’est la malchance typique de sa saison qui l’a placé dans cette position pour commencer.

« Nous nous sommes touchés, malheureusement, il a eu la vrille et j’ai eu le penalty. Je le prends bien sûr parce que je suis désolé d’avoir eu la collision avec lui », a-t-il déclaré.

«Cela s’est produit uniquement parce que j’étais P14. Je n’aurais pas dû l’être, mais la chance semble continuer à nous éviter cette année, donc je suppose que nous nous arrangeons beaucoup pour l’année prochaine.

« C’est frustrant de constater que lorsque nous ne sommes pas compétitifs, nous avons une course très ennuyeuse, et lorsque nous sommes compétitifs, nous avons un temps fou et des choses folles qui se passent.

« Nous avons été historiquement cette année un peu moins compétitifs sur les pneus intermédiaires, et toute la course était intermédiaire, nous n’avons même pas mis les pneus secs.

« Nous devons donc améliorer notre niveau de compétition également sur ce composé. Mais c’est frustrant et décevant.

👏 à 👏 la grille 👏#TurkishGP pic.twitter.com/8oFRtLaERz – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 10 octobre 2021

Bien qu’il y ait eu une bonne quantité de pluie lors des courses cette saison, la grille n’avait pas réellement couru dans des conditions humides bien avant le Grand Prix de Turquie.

Là-bas, toute la course s’est déroulée sur un circuit humide malgré le fait qu’il n’a pas plu énormément le jour de la course, le circuit ne s’asséchant tout simplement pas.

Cela a rendu le départ particulièrement délicat pour les pilotes, et la prochaine fois que de telles circonstances se présenteront, Alonso espère être en queue de peloton.

« Je pense que le premier virage est toujours difficile dans ces conditions », a-t-il ajouté.

« Nous étions presque pour la première fois sur ces pneus pluie au départ tous ensemble, donc ces choses peuvent arriver. Malheureusement, cela s’est produit pour nous lorsque nous sommes dans le top cinq.

« Mais j’espère qu’il y aura des courses chaotiques la prochaine fois quand nous serons derrière mais pas quand nous serons devant. »