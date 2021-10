Fernando Alonso pense que la Formule 1 aura toujours besoin du DRS pour se divertir

Bien que ce ne soit peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, Fernando Alonso pense que le DRS est là pour rester et que la F1 serait moins divertissante sans lui.

Le système de réduction de traînée, qui peut être utilisé lorsqu’un pilote est à une seconde ou moins de la voiture de devant, est présent sur la grille depuis le début de la campagne 2011 et a incontestablement permis de multiplier les dépassements.

Cependant, certains pensent que cela a rendu les voitures de dépassement trop faciles et artificielles, les compétences des pilotes devenant presque hors de propos sur certains circuits.

Avec l’introduction de nouvelles réglementations l’année prochaine dans le but de faciliter le suivi des voitures, ces critiques espèrent qu’elles mèneront finalement à la suppression du DRS, mais Alonso ne s’attend pas à ce que cela se produise.

Il ne doute pas que leur système a rendu le sport plus divertissant dans l’ensemble et pense qu’il restera «utile» à l’avenir.

« Je ne pense pas, je pense que nous en aurons toujours besoin en Formule 1 », a déclaré le Alpin le conducteur a dit Motorsport.com.

« Je sais que cela permet parfois des dépassements artificiels sur différents circuits, mais si nous regardons en arrière, lorsque nous n’avions pas de DRS, les courses étaient beaucoup plus ennuyeuses. C’était beaucoup plus difficile à dépasser.

« La Formule 1 n’est pas comme les autres catégories. Je pense qu’en F1, vous avez toujours du mal à suivre d’assez près en raison de la nature de l’aérodynamisme et de l’intelligence de toutes les équipes pour fournir des performances.

« Donc, le DRS va être un outil utile, je pense, même pour l’avenir. »

À l’ère des hybrides, il était presque impossible pour les conducteurs d’effectuer des dépassements sans DRS étant donné la difficulté à suivre dans l’air sale et la nature plus large des voitures.

À une époque de domination « brutale » de Mercedes, Alonso estime que la réglementation introduite en 2017, qui a introduit des pneus plus gros et une force d’appui accrue, a aggravé les choses dans ce département.

Il est convaincu que le sport en a tiré des leçons et que les nouvelles règles de l’année prochaine conduiront à de meilleures courses sur piste comme on l’espère.

« La domination Mercedes a été brutale, dans les trois ou quatre premières années du V6 », a-t-il ajouté.

« Et puis, à partir de 2017, lorsque la Formule 1 a introduit le pneu plus large et les voitures plus grosses, je pense que c’était un pas en arrière en termes de course et de pouvoir suivre les voitures de plus près.

« Il nous manquait quelques choses et la F1 a appris de ces expériences, et je pense que nous aurons un meilleur championnat 2022. »