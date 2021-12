Fernando Alonso peut faire des choses qui ne sont pas écrites dans le livre

Romain Grosjean a appris de précieuses leçons lors de son bref passage en tant que coéquipier de Fernando Alonso, notamment pour tenter parfois « quelque chose d’un peu fou avec » avec la voiture.

Grosjean et l’Espagnol étaient coéquipiers chez Renault en 2009 lorsque le Français a été appelé pour remplacer Nelson Piquet Jr après son abandon par l’équipe.

Grosjean a passé sept courses en tant que coéquipier d’Alonso, n’a pas réussi à se qualifier pour le double champion du monde et a également perdu contre lui dans leur course en tête-à-tête.

« Je me souviens d’un à Suzuka en qualifications », a-t-il rappelé à Nico Rosberg alors qu’il rejoignait le champion du monde 2016 pour son dernier podcast.

« Tout le week-end, j’ai été plus rapide que lui lors des essais libres, puis viennent les qualifications avec le premier train de pneus et je suis plus rapide que lui.

« Et puis le deuxième train de pneus, il m’a tué. J’étais comme ‘merde, qu’est-ce qui s’est passé ici?’

«Je vais aux données et je me souviens du virage Spoon, nous freinions un peu pour la première partie, levions le frein, puis freinions à nouveau.

« La première partie dans laquelle il est allée si vite, incroyablement vite, ce n’était pas le même virage.

« Je me suis dit ‘Comment diable a-t-il réussi ça ?’ Il m’a tué par trois dixièmes dans ce coin.

Le Français met cela sur le compte de la confiance et de l’expérience, et dit que c’était une leçon.

« Je pense que c’est tout, avoir la confiance, l’expérience, essayer quelque chose d’un peu fou avec une voiture qui était la plus lente, essayer d’y aller et trouver quelque chose qui n’est pas écrit dans le livre », a-t-il déclaré.

« J’ai appris de cela et j’ai essayé à l’avenir de réaliser des performances exceptionnelles où je me sentais juste en confiance dans le tour, donc je vais juste l’essayer. »

Alonso n’était pas le seul champion du monde avec lequel Grosjean s’est associé au cours de sa carrière en Formule 1, le pilote désormais IndyCar faisant équipe avec Kimi Raikkonen chez Lotus.

Alors que leurs duels de qualification étaient bien plus équilibrés, 19 à 17 en faveur de Raikkonen, c’est le Finlandais qui a brillé les jours de course.

« Sur une distance de course, Kimi trouverait toujours une solution pour aller vite », a déclaré Grosjean. « Quoi qu’il arrive, il irait toujours plus vite en course.

« Il conduisait et disait ‘la voiture allait bien’.

« Et vous seriez comme » non, la voiture n’allait pas bien « .

« Nous avons été coéquipiers pendant deux ans et nous n’avons jamais vraiment beaucoup parlé. Kimi était Kimi.

«Notre relation s’est améliorée depuis que nous avons des enfants, pour le mieux.

« Mais je me souviens qu’à Spa, quand nous étions dans le camion, il est venu me voir et m’a dit ‘Félicitations pour la naissance de votre fils’ et j’ai été choqué parce que nous n’avons jamais parlé et tout à coup il a su que je venais de a eu un bébé.

« Alors j’ai dit ‘Merci, Kimi !’ Je ne savais pas quoi dire.

« Il a beaucoup changé. C’est un gars formidable. J’ai toujours aimé le faire courir sur la piste parce que vous savez qu’il vous respectera toujours et vous laissera de la place, afin que vous puissiez le combattre en toute confiance sur la piste.