Fernando Alonso plus heureux que prévu d’être de retour en F1

Bien qu’il n’ait pas obtenu les meilleurs résultats, Fernando Alonso se dit plus heureux qu’il ne s’y attendait de piloter à nouveau en Formule 1.

Alonso a lutté jusqu’à présent en 2021, étant battu par Alpin son coéquipier Esteban Ocon le samedi et le dimanche de chacun des quatre derniers week-ends de course.

Cela a conduit beaucoup à se demander si revenir après deux ans d’absence était la bonne décision pour lui, Nico Rosberg le comparant à lorsque Michael Schumacher a fait son retour en grande partie infructueux.

Néanmoins, Alonso se dit très satisfait de sa décision – plus qu’il ne s’y attendait.

« En termes de bonheur ou de ce que je ressens en revenant, c’est mieux que ce à quoi je m’attendais – honnêtement », a-t-il déclaré aux journalistes en Azerbaïdjan.

« J’apprécie tellement chaque week-end, j’aime tellement conduire et même les week-ends où nous n’avons pas de course, le grand prix me manque.

“Alors maintenant que nous avons trois courses prévues de la France à l’Autriche, je vais en profiter parce que j’aime les dos à dos.”

Au cours de ses deux années loin de la F1, Alonso a concouru dans un certain nombre d’autres catégories, dont l’IndyCar et le Championnat du monde d’endurance.

Il dit qu’avoir eu la chance de le faire est une des raisons pour lesquelles il aime tant être de retour sur la grille, ainsi que l’ambiance chez Alpine.

« Il y a deux facteurs qui jouent un grand rôle dans cela », a-t-il ajouté.

« Les deux années sans sport m’ont été nécessaires. Après 18 saisons en Formule 1 non-stop, un dévouement total, c’était trop exigeant à un moment donné et j’avais en tête les défis avec Le Mans, avec Daytona, avec la possibilité de Championnat du Monde d’Endurance, etc.

« Je devais faire ça et cocher ces cases pour être heureux et libre. J’avais l’impression de perdre du temps en F1 au cours de certaines des dernières saisons avant 2018. Donc, une fois ces défis terminés, je suis maintenant clair pour profiter de chaque week-end ici.

« Et le deuxième, c’est l’équipe. Je pense que l’équipe est incroyable. Vous savez quelle ambiance nous avons maintenant, quelle motivation nous avons dans l’équipe d’Enstone, à Viry.

«Le travail acharné que tout le monde fait, comment nous abordons chaque week-end, comment nous abordons les petits succès que nous avons certains week-ends et comment nous abordons les mauvais moments de certains week-ends. Nous sommes tous unis dans le même sens et cela fait du bien chaque semaine.

