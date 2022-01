Fernando Alonso prédit que Kimi Raikkonen sera un gros raté

Fernando Alonso pense que la Formule 1 ressentira l’absence de Kimi Raikkonen après son retrait de la série.

Après un record de 349 départs en Grand Prix en Formule 1, Raikkonen a mis un terme à sa carrière légendaire après le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Mais pas seulement un vétéran de la grille, Raikkonen était également l’une des personnalités les plus emblématiques de la Formule 1, alors Alonso pense que le Finlandais laissera un vide difficile à combler.

« Je suis heureux d’avoir partagé tant d’années avec Kimi », a déclaré Alonso lors de son apparition sur le podcast Beyond the Grid.

« C’est un très bon personnage en Formule 1 et cette année il va beaucoup nous manquer. »

Alonso et Raikkonen ont en fait rejoint la grille de Formule 1 en même temps, tous deux faisant leurs débuts au Grand Prix d’Australie 2001.

Mais en regardant dans le temps, Alonso a déclaré qu’il n’était alors pas possible de prédire l’avenir qu’ils auraient tous les deux.

Raikkonen est devenu champion du monde en 2007, remportant 21 courses au cours de sa carrière, tandis qu’Alonso est double champion avec 32 victoires à son actif jusqu’à présent.

« Quand vous êtes dans ce moment et que vous faites vos débuts, vous n’avez pas une idée claire de ce que l’avenir vous réserve », a déclaré Alonso.

« Évidemment, nous avons tous les deux passé un moment fantastique en F1, nous avons tous les deux remporté un championnat dont peut-être, en 2001, nous n’étions pas sûrs de ce succès à ce moment-là. »

Raikkonen était l’un des pilotes de Formule 1 les plus populaires auprès des fans, grâce à son approche presque blasé à peu près tout autre que conduire une voiture de course, en plus de ses nombreuses explosions radio hilarantes.

Alonso a cependant assuré qu’en dehors de la piste, Raikkonen n’était pas à la hauteur de son surnom d' »Iceman ».

« Il est sincère. Il ne joue à aucun jeu. Il est ce que vous voyez », a déclaré Alonso.

«Une partie de ce masque que nous voyons de lui, étant très froid et ne parlant pas trop et des choses comme ça, il y a une personne différente à l’intérieur. Pas ‘l’homme de glace’.

«Je pense qu’il est assez chaud à l’intérieur; peut-être avez-vous besoin de le voir en dehors des courses pour voir le vrai Kimi. On se croise parfois dans les aéroports, à l’extérieur du paddock, dans les restaurants… faire la fête parfois !

« Après les courses, c’est l’un des gars avec qui on peut parler honnêtement sur différents sujets, et il va droit au but. Je partage nombre de ses idées et réflexions sur la Formule 1 et ce monde. Ce que nous vivons ici est une bulle et non la vraie vie.

« On a toutes ces facilités ici, on a cette vie facile, on voyage dans de bons avions, on est dans des hôtels cinq étoiles, on a toute l’aide de tout le monde mais, le dimanche soir, on est des gens normaux et on a tendance à rire à quel point ce monde devient faux.

