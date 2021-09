Fernando Alonso “prêt pour 2023” si Alpine s’améliore

Confirmé par Alpine pour la saison 2022, Fernando Alonso songe déjà à prolonger en 2023 mais seulement si les équipes s’améliorent.

Le double champion du monde est revenu en Formule 1 cette saison après deux ans d’absence du sport, convaincu qu’il était de retour pour vaporiser le champagne.

Comme on pouvait s’y attendre, ce fut un début lent avec Alonso marquant deux fois dans les cinq premières courses avant d’enchaîner une série de six top dix.

Cela a pris fin au Grand Prix de Belgique, non pas à cause de sa performance le jour de la course, mais plutôt parce que la course a été décidée par les positions de qualification.

Le meilleur résultat d’Alonso jusqu’à présent cette saison a été sa P4 au Grand Prix de Hongrie, après quoi il a été confirmé par Alpine pour le championnat de l’année prochaine.

Cette même course a vu son coéquipier Esteban Ocon remporter une victoire surprise, le seul podium d’Alpine cette saison.

Mais, s’attendant à plus de classements parmi les trois premiers en 2022 lorsque la F1 annonce l’arrivée d’une toute nouvelle ère aérodynamique, Alonso espère plus de célébrations au champagne.

Et si tel est le cas, il pourrait encore rester dans les parages pour 2023.

Méta. #BelgianGP @alo_oficial pic.twitter.com/SdDFYl0Ofa – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 30 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

“Eh bien, j’espère que l’année prochaine, nous aurons un package que nous pourrons nous battre pour des positions compétitives, un pas meilleur que cette année, c’est l’objectif”, a-t-il déclaré à Motorsportweek.com.

« Nous avions des attentes cette année après les podiums de Renault l’année dernière que nous pourrions nous battre pour trois ou quatre podiums dans la saison, et nous n’avons probablement pas trouvé cela.

“Je pense que Ferrari s’est beaucoup amélioré, AlphaTauri s’est amélioré, McLaren a fait un pas en avant avec le moteur Mercedes.

“Donc, nous nous trouvons entre la huitième et la 12e place, et nous voulons améliorer cela l’année prochaine, ce sera l’objectif, cela m’encouragera probablement à continuer après cela.

«Et, de mon côté, je dois continuer à m’améliorer. Comme je l’ai dit plusieurs fois, je ne suis probablement pas encore à 100 %, et des jours comme [qualifying in Belgium] me montre que je dois m’améliorer dans certains domaines.

« L’année prochaine, si je vois des progrès de ma part, que je continue de m’améliorer et que je continue de prendre du plaisir, pourquoi ne pas continuer à courir ?

« Si je vois que je ne suis pas à la hauteur ou que je ne fais pas du bon travail, je serai le premier à lever la main et à dire qu’un nouveau visage serait peut-être meilleur pour l’équipe, mais j’espère que non.

“J’espère pouvoir lever la main et dire que je suis prêt à relever le défi en 2023.”