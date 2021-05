Fernando Alonso: Réadapter à la vitesse de la F1 “ un défi ”

Fernando Alonso dit qu’il a trouvé difficile de se réadapter à la vitesse de la Formule 1, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture.

L’Espagnol est de retour sur la grille cette saison après avoir passé deux ans à conduire dans d’autres catégories dont le WEC et l’IndyCar.

Pas grand-chose n’a changé dans le sport depuis son départ, mais les voitures sont légèrement plus rapides et cette saison, les séances d’essais du vendredi sont 30 minutes plus courtes.

Il a jusqu’à présent eu du mal à s’adapter à la nature trépidante des choses.

«C’est un défi pour tout le monde, et ce n’était pas différent pour nous», a-t-il déclaré à Sky Sports dans le paddock de Barcelone.

«Je pense que nous devons réadapter certaines choses, en particulier moi-même, à la vitesse de la Formule 1 en général, non seulement les voitures mais la vitesse de tout le week-end, cela devient parfois assez frénétique, donc je pense que vous devez vous réadapter.»

Avant de quitter la F1 à la fin de la campagne 2018, Alonso a passé quatre saisons consécutives au volant de McLaren.

Cette année, il est avec Alpin, anciennement Renault, et il dit qu’il est encore plus difficile de s’habituer à la différence entre les équipes que de s’habituer à nouveau à la F1.

“Quand vous avez deux ans, vous devez ressentir à nouveau l’adrénaline de conduire ces voitures”, a-t-il ajouté.

«Les batailles quand vous avez une voiture à quelques centimètres de vous et que vous vous battez pour la position, vous avez les départs, vous avez les voitures de sécurité, les arrêts aux stands; il y a quelques choses qui sont assez uniques en Formule 1.

«Mais je pense que c’est plus que chaque écurie a ses propres caractéristiques dans la voiture, dans l’assistance à la conduite, dans l’assistance électrique de la direction, dans le couple, les pédales.

«Il y a quelques choses qui sont très personnelles, il y a des choses auxquelles on s’habitue après de nombreuses années dans la même équipe, et puis quand on change d’équipe, ces petites choses prennent plus de temps qu’on ne peut l’imaginer.

Week-end amusant à Portimao et une autre course dans les points. Merci @ AlpineF1Team pour la voiture rapide et le travail acharné de tout le monde. Il reste encore beaucoup à faire de mon côté et nous n’allons pas nous arrêter avant d’y arriver. @ F1 #alpine # f1 #portimao pic.twitter.com/cK7gi4djq9 – Fernando Alonso (@alo_oficial) 3 mai 2021

La dernière fois à Portimao, Alonso a réalisé une excellente course, se frayant un chemin à travers le peloton pour terminer en P8 après un départ en P13.

Il est généralement satisfait de la façon dont la voiture s’est sentie tout au long du week-end, mais dit qu’il doit améliorer ses performances en qualifications compte tenu de la difficulté de doubler sur les circuits à venir.

“C’était bon. Je pense que la voiture était bonne tout le week-end; FP1, FP2, FP3 et la course », a-t-il déclaré.

«Les qualifications ont été la seule séance où nous n’avons jamais ressenti l’adhérence et nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise, malheureusement. Nous essaierons d’améliorer ce samedi après-midi qui est un élément clé à Barcelone et à Monaco.

«Mais oui, la voiture était bonne, je me sentais en confiance et j’ai pu attaquer. Lorsque vous êtes dans cette humeur, tout devient un peu plus facile. »

