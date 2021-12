Fernando Alonso estime que son podium la dernière fois a donné un coup de pouce bienvenu à son équipe, et sa nature inattendue a montré qu’il s’agissait d’un « cadeau » pour son travail et celui d’Alpine en 2021.

L’Espagnol a remporté une place P3 durement gagnée au Qatar il y a quinze jours, revenant à la maison comme le meilleur des autres derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen la dernière fois.

Alonso a reçu de nombreuses félicitations dans tout le paddock et parmi les fans de Formule 1 pour son retour sur le podium après une absence de sept ans, et il espère utiliser ce résultat comme base pour essayer de progresser vers de meilleures choses pour 2022 – mais il a reconnu les progrès que son équipe a déjà réalisés depuis son retour dans le sport.

« Je sentais que nous construisions quelque chose avant même le podium », a déclaré Alonso à Sky F1. « L’équipe avait quelques faiblesses que nous avons résolues très tôt dans l’année, et nous y avons travaillé tout au long de 2021 et je pense que nous serons plus prêts en 2022.

« Mais le podium, c’est sûr, apporte un coup de pouce supplémentaire pour tout le monde. J’avais aussi l’impression… qu’ils étaient vraiment contents d’être sur le podium.

«C’était très agréable pour moi parce que même certains de mes rivaux ou autre, j’ai senti qu’ils étaient très heureux que je revive le podium.

« C’était donc agréable à voir et j’espère que nous pourrons en voir plus l’année prochaine. Mais je prends celui-ci comme un cadeau pour cette année, et à partir de l’année prochaine, nous devons repartir de zéro.

Concernant ce week-end, cependant, il est allé à contre-courant de la majorité de ses collègues pilotes et a déclaré s’attendre à un « week-end propre » autour de Djeddah.

Les deux pilotes Red Bull s’attendent à être défiés sur une piste qui n’a jamais été utilisée, qui aura également une vitesse moyenne plus élevée qu’un tour de Spa, avec des murs serrés pour démarrer.

Mais Alonso pense que si la surface peut supporter les voitures, alors il ne devrait pas y avoir autant de problèmes que certains l’ont prédit.

« C’est un circuit rapide, donc j’espère qu’il n’y aura pas de problèmes de drapeau rouge », a-t-il déclaré. « Cela dépend un peu [on] l’emprise du circuit. Si c’est un asphalte adhérent, tout ira bien. S’il s’agit d’un asphalte glissant, nous verrons peut-être d’autres problèmes.

« Mais je crois vraiment que ce sera un week-end propre. »