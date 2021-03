Fernando Alonso rejette les inquiétudes liées à l’âge pour son retour

Fernando Alonso a insisté sur le fait que l’âge n’est qu’un chiffre alors qu’il fait son retour en Formule 1 à seulement quatre mois de son 40e anniversaire.

Vingt ans par mois depuis ses débuts en F1 – dans la même course que Kimi Raikkonen – l’Espagnol revient au Grand Prix de Bahreïn avec Alpine après deux ans d’absence.

Au cours des deux dernières décennies, Alonso a montré qu’il n’était pas le genre de pilote à se présenter pour le plaisir, clairement frustré lorsqu’il courait au milieu de terrain et plus loin au cours de ses quatre années chez McLaren de 2015 à 2018.

Il voudra au moins se battre pour les podiums avec Alpine, mais à presque 40 ans, peut-il être la même force que lors de ses jours de titre en 2005-06?

Alonso, qui a déclaré dans une récente interview qu’il pense toujours qu’il est «meilleur» que tous les autres champions de la grille, ne fait aucun doute qu’il le peut – notamment parce qu’il n’a que trois ans et demi de plus que Sir Lewis. Hamilton.

« La Formule 1 et le sport en général ne sont pas exactement des mathématiques où vous pouvez planifier les choses à l’avance », a déclaré Alonso lors de la conférence de presse de la FIA pour le GP de Bahreïn.

«Vous essayez simplement de le rendre aussi amusant et agréable que possible, en même temps que vous travaillez dur pour obtenir les résultats nécessaires pour réaliser ces rêves que vous avez dans votre tête.

«Ce n’est pas différent pour moi, essayer de faire de ce retour une bonne chance d’essayer de gagner des courses ou d’essayer d’être aussi compétitif que possible, mais pas avec exactement un objectif ou un temps clair fixé sur les choses.

«Mais jusqu’à présent, je l’apprécie. Je sais que la plus grande question est l’âge de mon retour, mais je suis un peu surpris car je ne suis pas si vieux et je n’ai toujours pas perdu mes cheveux.

«Le champion du monde, le gars qui domine le sport, a 36 ans. Ce n’est pas que j’ai 20 ans de plus ou quelque chose comme ça.

Cependant, même s’il ne voit pas l’âge comme un obstacle, Alonso n’est toujours pas prêt à spécifier exactement ce qu’il veut accomplir en termes de résultats à partir de son retour en F1.

«Je n’ai pas d’objectif clair de ce que je veux accomplir dans ce retour, en termes de résultats», a-t-il ajouté.

«Ce que je veux faire, c’est me tester et essayer d’aider l’équipe dans ce moment important de la transition de Renault à Alpine, et le grand avenir que je pense que l’équipe a pour les années à venir et la nouvelle réglementation, avec les connaissances et l’expérience que j’ai accumulée au fil des ans et j’essaie de créer une dynamique pour 2022 et l’avenir.

«Nous aimons tous gagner, mais il n’y en a qu’un seul qui peut le faire tous les dimanches, et à la fin de l’année, un seul peut devenir champion, c’est donc un objectif très difficile à fixer.

«Je serai heureux et je le considérerai comme un succès si nous grandissons ensemble, l’équipe et moi-même, dans les années à venir et que nous sommes des prétendants le plus tôt possible.»

