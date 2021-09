Fernando Alonso remet en question la F1 à la recherche d’améliorations inutiles

in

Fernando Alonso dit qu’aucun autre sport ne cherche des moyens d’améliorer son format lorsque cela n’est pas nécessaire comme le fait la Formule 1.

Le Grand Prix d’Italie a vu la deuxième étape des qualifications de sprint, une course de sprint de 100 km qui définit la grille de la course principale plutôt que le format traditionnel Q1, Q2 et Q3.

Cependant, les pilotes disputent toujours les qualifications d’origine, qui ont lieu vendredi à la place, déterminant la grille de qualification du sprint.

En général, les retours à Monza étaient moins positifs qu’à Silverstone où les qualifications de sprint ont fait leurs débuts, mais Alonso ne sait pas pourquoi la Formule 1 doit apporter de tels changements à un week-end de course.

“Je pense que la Formule 1 recherche toujours une amélioration qui n’est parfois pas nécessaire, d’une certaine manière”, a déclaré Alonso, cité par motorsportweek.com.

« Je ne vois aucun autre sport se soucier autant de faire ou d’améliorer le spectacle.

«Je vois le football, qui est normalement le roi du sport, et il y a tellement de jeux qui sont tellement ennuyeux. Et la semaine suivante il n’y a pas de drame, il n’y a pas de changement.

«Il n’y a aucune suggestion sur la façon de changer le jeu pour agrandir le but, de jouer sans gardien de but pour améliorer le spectacle. Il n’y a pas de drames.

“Le sport est tel qu’il est et la Formule 1 devrait être heureuse et fière en tant que spectacle car c’est une très grande chose.”

Alonso a suggéré précédemment qu’un retour des qualifications en un coup pourrait rendre les qualifications de sprint plus divertissantes et a répété cette théorie à nouveau, mais de toute façon, il considère vendredi comme le jour qui cause des problèmes pour ce format d’essai.

“Parce que nous voulons nous améliorer, mon sentiment est que le vendredi est ce qui dictera peut-être le reste du week-end car les qualifications sont faites par les performances de la voiture et non par l’apport du pilote”, a expliqué le double champion du monde.

« Quand vous n’avez qu’un seul train de pneus ou qu’une seule tentative, d’accord, la voiture est la chose la plus importante, mais le pilote doit livrer dans cette minute et demie.

« Quand vous avez une heure et six trains de pneus, vous faites une erreur, vous faites deux erreurs, mais ensuite vous mettez un autre train de pneus et vous terminez à nouveau dans la position que vous méritez ou que la voiture mérite.

«Je pense donc que nous devrions vraiment ajouter de la difficulté au vendredi, peut-être même une seule tentative et non six.

« La grille inversée [idea] Je le prendrais parce que je suis dans une voiture lente, mais je ne pense pas que ce soit juste et je ne pense pas non plus que la F1 devrait faire cette révolution.

