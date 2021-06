Fernando Alonso remet en question le sens de la deuxième course autrichienne

Fernando Alonso a remis en question la logique derrière une autre course au Red Bull Ring pour un deuxième week-end consécutif.

Un programme double autrichien a lancé la saison 2020 retardée en juillet dernier, mais la Formule 1 a été contrainte d’organiser un autre programme double dans les collines de Styrie pour la campagne 2021 après le report du Grand Prix de Turquie prévu en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix d’Autriche forment une triple tête avec le Grand Prix de France, mais la première course sur le Red Bull Ring n’a pas été à la hauteur des attentes après une course tendue et palpitante au Paul Ricard.

Et Alonso, qui s’est frayé un chemin jusqu’à quelques points en P9 pour Alpine, n’a pas particulièrement hâte de recommencer ce week-end.

“Pour le week-end prochain, nous devrons nous demander s’il pleut ou quelque chose du genre, car les voitures seront les mêmes”, a déclaré Alonso aux journalistes après le Grand Prix de Styrie.

« Nous verrons un week-end similaire.

« À la réflexion, cela n’a pas vraiment de sens de faire deux Grands Prix sur le même circuit, les mêmes voitures, un week-end suivi d’un autre.

« Mais bon, il va falloir attendre que la météo aide un peu, espérons-le, à créer de l’incertitude. Sinon, je pense que nous assisterons à une reprise de cette course.

«Pour nous, ce sera un autre week-end difficile. Quelques points ou un point sera le maximum.

Un effort actif a été fait pour essayer de pimenter la deuxième course au Red Bull Ring, mais une course sur piste inversée a finalement été exclue pour des raisons de sécurité et un week-end de course de sprint n’a pas été accordé non plus parce que Silverstone a payé un montant substantiel pour être le premier site à accueillir le nouveau format d’essai de la Formule 1.

Au lieu de cela, à moins que les dieux de la pluie n’arrivent en Autriche, la seule variation à venir est une allocation de pneus plus tendres de Pirelli.

