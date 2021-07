Fernando Alonso remet en question les priorités de la FIA après l’avertissement de Max Verstappen

Fernando Alonso souhaite que la FIA concentre son attention sur le contrôle des limites de la piste plutôt que sur l’épuisement de Max Verstappen en Styrie.

Après que Verstappen a remporté une victoire dominante au Grand Prix de Styrie, le Néerlandais a célébré avec un burn-out dans sa RB16B.

Cette décision ne s’est toutefois pas bien passée avec le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

“Ce n’était pas une situation idéale, c’est pourquoi j’ai immédiatement parlé à l’équipe et leur ai dit en conséquence que c’était quelque chose qui ne serait pas toléré à l’avenir”, a déclaré Masi après la course.

Mais Alonso pense que la FIA a des questions plus importantes à régler, comme s’assurer qu’elle surveille correctement les limites.

“J’aime quand vous pouvez être vous-même, et cet épuisement professionnel, je pense que c’était agréable à regarder”, a déclaré Alonso aux journalistes avant le Grand Prix d’Autriche.

“Même les beignets parfois à Abu Dhabi, je pense que les fans aiment ça, et vous voyez beaucoup de vidéos de ces moments, des réseaux sociaux, etc. Donc les fans, ils aiment ça.

“Je pense que la FIA devrait contrôler davantage les limites de la piste et le virage 1. J’étais le seul à entrer dans le virage 1 au début. [last weekend], et les deux voitures que j’ai dépassées, elles ont raté le virage 1 et sont sorties devant moi.

“Il n’y a aucun avertissement à ce sujet, donc il y a des choses que nous pouvons certainement améliorer du point de vue des fans.”

Alonso a cependant pu terminer le GP de Styrie en P9 après une solide performance globale tout au long du week-end, et alors qu’il revient maintenant sur le ring Red Bull pour la deuxième partie de ce double titre, Alonso pense que lui et le package Alpine sont maintenant réunis.

Cela étant dit, cela reste une «ligne étroite» entre marquer des points et non dans ce pack de milieu de terrain serré.

“Je pense que tout se réunit comme un package, un pilote plus un peu de réglages, un peu d’améliorations”, a-t-il déclaré.

“Mais encore un long chemin à parcourir, je pense que le milieu de terrain est si serré qu’une petite erreur le week-end, même à partir de FP1 ou FP2, vous pouvez prendre la mauvaise direction sur les réglages ou quelque chose du genre, et cela compromet tout le week-end .

“C’est donc une ligne très étroite pour marquer des points et non pour marquer des points. Pour le moment, nous avons été du bon côté, mais nous devons continuer à travailler dur. »

