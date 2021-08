Fernando Alonso renouvelle avec Alpine pour 2022

26/08/2021

Act à 10:48 CEST

Fernando Alonso et Alpine ont annoncé la prolongation de leur accord jusqu’en 2022, laissant ouverte la possibilité de prolonger le contrat pour plusieurs saisons. La motivation du pilote asturien, qui a eu 40 ans en juillet, est due à la plus grande compétitivité d’Alpine avec l’arrivée du nouveau règlement l’année prochaine en F1 et en essayant de se battre pour son troisième titre après ceux obtenus en 2005 et 2006.

Alonso a montré ce parcours qu’il n’a pas perdu ses compétences au volant d’une F1 malgré ses deux ans d’absence en catégorie reine, bien que conditionnée par les performances discrètes de sa voiture qui s’est pourtant améliorée lors des derniers rendez-vous. avant les vacances d’été.

@ Alo_Oficial Alpine F1 Team Poursuite du voyage pour 2022. Lisez l’annonce complète ci-dessous 🔗 #Alonso2022 #BelgianGP – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 26 août 2021

Votre partenaire Esteban Ocon Il avait déjà été renouvelé jusqu’à la fin de la saison 2024 et pour Alpine, la stabilité du pilote est la clé. Alonso est le leader du projet, sur et hors piste et les Français ont voulu assurer sa continuité dans un moment fondamental avec les grands changements qui arrivent en Formule 1.

Ce week-end en Belgique, l’Asturien surpassera Rubens Barrichello en deuxième position dans le classement du coureur avec les plus grands prix disputés et atteindra 324. Alonso y a remporté 32 victoires, 22 pole positions, 23 tours les plus rapides et 97 podiums. Ses deux titres mondiaux, 2005 et 2006, sont – à ce jour – également les derniers d’Alpine en F1.

qui avait retenu

“Je suis très heureux de confirmer le renouvellement du contrat avec Alpine pour 2022. Je me suis senti chez moi au moment où je suis revenu avec cette équipe et ils m’ont accueilli à bras ouverts. C’est un plaisir de travailler à nouveau avec certaines des entreprises les plus brillantes. esprits dans notre sport à Enstone et Viry-Châtillon », a souligné Alonso. “Cela a été une saison difficile pour tout le monde, mais nous avons montré des progrès en équipe et le résultat en Hongrie est un bon exemple de ces progrès. Notre objectif est de créer des souvenirs plus positifs pour le reste de la saison, mais aussi pour l’année suivante et au-delà. Avec les changements réglementaires à venir en Formule 1. J’ai toujours soutenu la nécessité d’une grille uniforme et le changement de sport et la saison 2022 apporteront de grandes opportunités pour cela. J’attends avec impatience le reste de la année et à courir aux côtés d’Esteban en 2022 représentant Alpine », a clôturé l’Asturien.

De son côté, le PDG d’Alpine Laurent Rossi a indiqué que « nous sommes très satisfaits de pouvoir confirmer Fernando pour l’année prochaine, aux côtés d’Esteban. Pour nous, c’est un équipage idéal, et l’un des plus forts de la grille. . Ils travaillent de manière très complémentaire, avec leur talent et leur rapidité, couplés à un esprit d’équipe irréprochable, comme en témoigne notre première victoire en Hongrie. Fernando nous a tous surpris depuis son retour en F1. Son dévouement, son travail d’équipe et sa concentration sur tirer le meilleur parti de l’équipe est incroyable. C’est formidable de faire partie de l’équipe de le voir. Sa performance en Hongrie était un parfait exemple de son pedigree de course et nous a rappelé à quel point il est bon. “