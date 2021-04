Fernando Alonso répond au tag “ parrain de tout le monde ”

Fernando Alonso a déclaré qu’il était “un peu étrange” qu’il soit l’un des membres les plus expérimentés de toute l’équipe Alpine, après que le PDG de Renault, Luca de Meo, ait surnommé le double champion du monde comme le “parrain de tout le monde” au Tenue française.

De Meo a déclaré qu’Alonso avait un rôle différent au sein de l’équipe que celui qu’il a rempli pour Renault il y a 15 ans, en tant que l’un des membres seniors de l’équipe et guidant la direction du constructeur pour aller de l’avant.

Alors que De Meo demande à Alonso d’utiliser toute son expérience pour aider Alpine à conduire sur la piste, l’Espagnol dit que c’est une nouvelle dynamique à laquelle il doit s’habituer cette saison.

“Je pense qu’il voulait dire que de tout le monde dans l’équipe, l’un des gars les plus expérimentés est le pilote maintenant, ce qui est un peu étrange”, a déclaré Alonso à propos des commentaires de De Meo dans une interview télévisée avec Channel 4.

«Normalement, vous entrez en Formule 1 et nous avons beaucoup de membres expérimentés dans l’équipe qui vous racontent les anciennes courses et les anecdotes et curiosités d’Imola, curiosités d’un autre circuit.

«Et je suis probablement le gars qui raconte ces choses à l’équipe, c’est le pilote qui dit ces choses maintenant et c’est un peu étrange pour le moment.

Alonso est maintenant de retour à Enstone pour une troisième période de sa carrière, après avoir remporté ses deux titres avec l’équipe à leur époque en tant que Renault. Ayant pris son congé sabbatique de deux ans du sport pour s’essayer à différentes catégories, il se sent en forme et prêt à être à nouveau compétitif.

Il est cependant pragmatique quant aux chances de succès de l’équipe pendant son mandat de pilote.

Bien qu’il soit convaincu qu’Alpine peut devenir un concurrent majeur à l’avenir et qu’il s’amuse dans l’équipe, il n’est pas sûr de la durée de ce processus.

Il a ajouté: «J’aime ça. Je pense que l’équipe est fraîche, motivée et a un certain potentiel pour devenir une équipe championne à l’avenir.

«J’en suis sûr, je ne sais pas si ça va prendre deux ans, cinq ou sept ans, mais nous sommes dans un beau projet et je l’apprécie.

