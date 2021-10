Fernando Alonso ressentirait de la «confiance» dans la lutte pour le titre dans la voiture de tête

Fernando Alonso estime que s’il conduisait une Mercedes ou une Red Bull cette saison, il aurait confiance en lui pour se battre pour un troisième championnat du monde.

Le pilote Alpine est resté coincé au milieu de terrain pendant la majeure partie de la saison, mais il y a eu des signes positifs récemment avec la qualification de l’Espagnol dans le top cinq en Turquie – la première fois qu’il l’a fait depuis le Grand Prix du Japon 2014.

Mais Alonso n’a pas été en mesure de gagner une course depuis 2013 et n’a pas eu la machine sous lui pour concourir pour une 33e victoire tant attendue en Formule 1.

Alors qu’il admet lui-même qu’il est toujours en train de retrouver son meilleur niveau et que la chance n’a pas été de son côté du tout cette année, Mark Webber a décrit son ami et ancien rival comme étant toujours « un peu magicien » sur la bonne voie.

Cependant, Alonso pense qu’il se soutiendrait pour se battre aux avant-postes dans une voiture plus compétitive.

« C’est difficile de répondre », a déclaré Alonso à F1-Insider lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait remporter le titre dans une Mercedes ou une Red Bull.

« Mais, oui, j’aurais la confiance nécessaire pour courir pour le titre. Mais Lewis et Max font un excellent travail dans leurs équipes. Il n’y a donc pas de réponse claire à cela.

Webber sur Alonso : « A-t-il obtenu les deux derniers dixièmes que Max et Lewis auront en qualifications ? Je ne pense pas. A-t-il les connaissances, le savoir-faire pour organiser un après-midi de course ? Incroyable. Le gars est encore un peu Un magicien. » [🎙️ #F1 Nation podcast] pic.twitter.com/z0oWOxmsCk – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 octobre 2021

Alonso a déjà expliqué qu’il ressentait à certains égards que ses capacités étaient encore meilleures qu’avant de quitter la Formule 1, et il pense également que dans les affres potentielles d’une bataille pour le championnat du monde la saison prochaine, Alpine devrait-il fournir une voiture assez bon pour le faire – il sera prêt à relever le défi.

« Principalement parce que je suis plus expérimenté », a-t-il déclaré. Je sais mieux ce dont une voiture a besoin pour être rapide en course. Je peux mieux gérer la pression aujourd’hui.

« Je sais aussi beaucoup mieux aujourd’hui comment préparer et préparer de manière optimale un week-end de course. Non seulement le week-end de course lui-même, mais aussi dans le temps qui l’a précédé.

« Il est également important de savoir comment tirer le meilleur parti de la voiture et de l’équipe. Cela a beaucoup à voir avec l’expérience.

« Au cours de mon année de retour, j’apprends quelque chose de nouveau chaque week-end. Par exemple, je ne suis pas encore parfait en qualifications quand il s’agit de ressentir l’adhérence optimale des pneus.

« Je suis peut-être à 80 pour cent là-bas en ce moment. L’année prochaine, ce devrait être presque parfait.