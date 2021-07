Fernando Alonso revient sur les quasi-échecs du Championnat du monde

Fernando Alonso a parlé de sa fierté d’être dans le mix pour plusieurs titres de champion du monde, même s’il n’en a que deux à son actif pour le moment.

Après avoir raté un troisième titre consécutif face à Kimi Raikkonen en 2007 lors de la dernière course au Brésil, il a également pu lutter contre une Ferrari relativement peu compétitive pour le championnat au début des années 2010.

Tout au long des années de succès de Sebastian Vettel, et peut-être plus particulièrement en 2012 lorsque le défi d’Alonso a échoué au tout dernier obstacle alors que Vettel se remettait d’un premier tour pour remporter son troisième titre, Alonso était au cœur du combat.

Le joueur de 39 ans espère toujours ajouter à son palmarès au championnat du monde à l’approche de son 40e anniversaire, et a été contrarié par les questions des gens sur sa capacité à concourir à son âge actuel – ajoutant que c’est le chronomètre qui compte le plus en Formule 1.

Alonso a déclaré précédemment qu’il ne s’était pas fixé d’attentes pour le reste de la saison 2021, car il prévoit d’utiliser cette année pour apprendre et grandir avec son équipe Alpine, et potentiellement contester si l’équipe produit une voiture solide pour les changements de réglementation à venir. en 2022.

Bien qu’il soit largement reconnu comme l’un des meilleurs pilotes de l’ère moderne, il lui a été dit qu’à moins de malchance et d’incidents ailleurs, il pourrait potentiellement avoir cinq ou même six championnats du monde à son actif.

« Eh bien, c’est vrai. C’est vrai », a-t-il déclaré à Agencia ., via Marca. «Nous étions à moins d’un point deux fois; à trois points encore… nous avons été champions deux fois, finalistes quatre fois ; et trois d’entre eux par moins de trois ou un point.

“Donc, eh bien, en plus d’être deux fois champions, je pense que nous nous sommes battus pendant cinq ou six ans pour le championnat du monde jusqu’à la dernière course. Et lors de cette dernière course, peut-être au 20e, au 40e ou au 50e tour, nous étions virtuellement les leaders du Championnat du monde.

« Je suis fier de cela, que vous n’ayez pas gagné un ou deux championnats du monde à cause de la voiture qui dominait cette année-là ; ou à cause des circonstances, ou à cause de la chance.

« Je pense que nous sommes toujours un pilote fort et une équipe forte, en toutes circonstances, que nous n’abandonnons pas ; et nous nous battons toujours pour être dans le mix.

