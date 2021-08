Fernando Alonso revit la Hongrie 2003 avec la victoire d’Esteban Ocon

in

Fernando Alonso était ravi pour Esteban Ocon, voyant les nuances de 2003 alors que le Français remportait une première victoire en carrière au GP de Hongrie.

Le Hungaroring est une piste qui a créé de nombreux souvenirs de Formule 1 au fil des ans, et l’un des plus grands d’Alonso y est revenu en 2003 lorsqu’il est devenu vainqueur de la Formule 1 pour la première fois avec Renault.

Avancez jusqu’en 2021, et maintenant c’est Ocon qui célèbre une première victoire en Formule 1, sur le même circuit et avec la même équipe désormais sous sa bannière Alpine.

C’est peut-être une victoire qui a été grandement aidée par la bévue du premier tour de Valtteri Bottas, mais c’était un coup de chance sur lequel Alonso a déclaré que l’équipe devait capitaliser.

L’Espagnol a également joué un rôle énorme lui-même, ayant retenu Lewis Hamilton de Mercedes avec une superbe conduite défensive assez longtemps pour laisser Ocon libre de prendre le drapeau à damier.

“Je suis super, super heureux”, a déclaré Alonso.

« Pas seulement pour Esteban, car c’est un jour qu’il n’oubliera jamais, la première victoire. Mais pour les gars, tous les gens d’Enstone, de Viry, ils travaillent d’arrache-pied et les résultats ne sont pas faciles à obtenir.

« Nous sommes dans un environnement très, très difficile et compétitif en Formule 1, donc obtenir ce genre de résultat est une motivation pour tout le monde.

« C’est un endroit chanceux pour Renault et maintenant Alpine, alors merci Budapest, merci la Hongrie.

«Nous avons une sorte d’histoire dans cette piste. Gagner avec Renault en 2003 et maintenant gagner en Alpine en 2021… On va le prendre. Parfois nous avons eu de la chance, parfois de la malchance, aujourd’hui nous avons eu de la chance, et nous devons maximiser ces jours-ci.

👏👏👏 Fernando décroche #F1DriverOfTheDay Quoi. A. Day.#HungarianGP https://t.co/FUS2WNLCCy – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 1er août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Alonso a été élu Pilote du jour, clôturant un beau dimanche à Budapest où il avait franchi la ligne P5, mais pourrait finir officiellement en P4 si la disqualification de Sebastian Vettel est confirmée après un appel d’Aston Martin.

Mais l’Espagnol s’est senti perdant au départ, coincé à l’extérieur, et cela lui a coûté ce qui aurait pu être un meilleur résultat.

Et donc, son ambition est de devenir à l’avenir le pilote alpin qui court après le podium.

“Ce fut une course difficile, très longue, avec des combats tout au long de la course”, a-t-il déclaré.

« Malchanceux au premier départ… J’étais à l’extérieur, aujourd’hui ce n’était pas le bon choix. J’ai vu des voitures traverser de l’intérieur vers l’extérieur… tout était en désordre à ce moment-là, et j’étais là à l’extérieur.

“Quand j’ai essayé de rejoindre la piste, trois autres voitures sont entrées en collision, avec [Lance] Balade et [Charles] Leclerc. Donc ce moment de malchance a dicté le reste de l’après-midi, car j’étais septième et vous ne pouvez plus vous battre pour le podium.

“Mais néanmoins, le top 5 est le meilleur résultat de l’année pour moi, et [Esteban] gagner la course pour l’équipe est le meilleur résultat de tous les temps ! Nous avons essayé. Mais j’aimerais un jour avoir la chance d’être sur le podium.