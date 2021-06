Fernando Alonso : Russell “très impressionnant” dans une voiture peu compétitive

Fernando Alonso dit qu’il a été extrêmement impressionné par la performance de George Russell chez Williams depuis qu’il a rejoint la grille.

Russel conduit pour l’équipe depuis qu’il a rejoint la grille au début de la campagne 2019, et bien qu’il n’ait pas encore marqué de point pour eux, il a été largement salué pour ses performances.

Au cours de ses deux premières années, il a atteint la Q2 un nombre impressionnant de fois et était le plus souvent beaucoup plus fort que ses coéquipiers.

Alonso, qui a récemment écrit « futur champion du monde » sur le casque du Britannique lors de sa signature, est de ceux qui ont été impressionnés par ses performances dans les machines dont il dispose depuis un certain temps.

“Certainement très impressionné”, a déclaré l’Espagnol.

“J’ai également dit l’année dernière lorsque je suivais le sport que je pense qu’il a été très, très impressionnant avec les performances que nous avons vues dans la Williams.

« Nous savons que ce n’est pas un package compétitif. C’est mieux cette année mais pas les deux dernières [years] et [despite that] Je pense qu’il préparait quelque chose de spécial chaque week-end et c’était agréable à regarder à la maison.

« C’est quelque chose qui vous impressionne toujours. »

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Lors de l’avant-dernière course de la campagne 2020 à Bahreïn, Russell a eu la chance de montrer ce qu’il pouvait faire dans une voiture de pointe pour la première fois, remplaçant Lewis Hamilton après que le champion du monde a été testé positif pour COVID-19.

Il était extrêmement impressionnant, menant la course devant son coéquipier Valtteri Bottas avant qu’un problème d’arrêt au stand ne lui emporte ce qui semblait être sa première victoire.

Alonso dit que l’affichage du joueur de 23 ans était une preuve claire pour le monde de la Formule 1 du talent qu’il possède.

“L’opportunité avec la Mercedes… Je pense que c’était une réelle opportunité pour tout le monde de voir ce qu’un pilote avec le talent de George peut faire avec une voiture gagnante”, a ajouté le pilote Alpine.

« Il a failli remporter la première course à la première occasion qu’il a eue. Cela, je pense, était la preuve pour beaucoup de gens, pas seulement quelques-uns, que nous savions à quel point il était bon.

« Cette course à Bahreïn était suffisante pour ouvrir [the eyes] de millions de personnes.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !