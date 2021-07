Fernando Alonso salue Alex Palou d’IndyCar comme “un phénomène”

in

Fernando Alonso dit que son compatriote Alex Palou est un brillant exemple de la façon dont la Formule 1 n’est pas la fin d’une carrière de pilote.

Palou n’a en aucun cas eu une carrière junior stellaire sur l’échelle de la Formule 1, marquant seulement cinq points sur quatre départs en championnat de Formule 2 en 2017. En Formule 3, son meilleur résultat en championnat était P7 l’année suivante.

Mais depuis qu’il s’est concentré sur l’IndyCar, le stock de l’Espagnol a monté en flèche.

Avec 10 courses disputées au cours de la saison IndyCar 2021, Palou s’est imposé comme le leader du choc avec deux victoires et cinq autres podiums à son actif. S’il revendiquait le titre, cela ferait de Palou le premier pilote espagnol à le faire.

Et Alonso a fait l’éloge de Palou, le qualifiant de “phénomène” qui est la preuve de la vie en dehors de la Formule 1 pour un pilote de course.

“Oui, oui, bien sûr que je le suis et la vérité est qu’il est un phénomène”, a déclaré Alonso de Palou, cité par Motorsport.com.

“Cette année, je le vois devenir champion, car il est le plus régulier, le meilleur et je suis très heureux, car avoir un jeune Espagnol qui réussit en IndyCar je pense que c’est bon pour tout le monde et ouvre un peu les yeux sur les nouvelles générations comme bien.

« La F1 c’est très bien, mais elle n’a que 20 pilotes du monde entier et tout le monde ne peut pas s’y rendre. L’IndyCar est fantastique, tout comme le WEC [World Endurance Championship]… il y a beaucoup de courses qui ne sont pas de la F1.

« C’est bien pour les jeunes de rêver de F1, mais s’ils n’y parviennent pas, cela ne peut pas être un rêve frustrant. Ce que fait Alex, je pense, peut avoir des répercussions au-delà de son titre ou de ses victoires.

Alonso lui-même sait tout sur l’exploration d’options en dehors de la Formule 1, étant parti à la fin de la saison 2018 pour poursuivre d’autres projets comme Le Mans, le WEC, l’Indy500 et le Rallye Dakar.

