Fernando Alonso s’attend à ce que des ajustements soient apportés aux qualifications du sprint

Fernando Alonso a déclaré que, même s’il s’attend à ce que les voitures les plus rapides s’élancent encore lors des qualifications de sprint, il pense que des « ajustements » seront apportés pour les autres épreuves tests.

Le premier essai de qualification sprint aura lieu le week-end prochain à Silverstone dans une course de 17 tours qui décidera de la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche prochain, après une séance de qualification standard qui aura lieu vendredi au lieu de son créneau traditionnel du samedi.

Le double champion du monde a précédemment déclaré que les qualifications de sprint pourraient « pimenter » un week-end de course, et il pense que c’est une idée à essayer cette saison.

Avec deux autres tests du format à venir plus tard en 2021, il pense que des améliorations pourraient être apportées pour les futurs essais.

“J’aime toujours essayer de nouvelles choses et c’est un format qui peut apporter des surprises”, a déclaré Alonso, cité par grandpx.news.

« Je suis sûr qu’il y aura des ajustements pour les deux autres événements, car même la Formule 1 dit que c’est un test.

« Nous aurons Q1, Q2 et Q3 vendredi et il sera très difficile de changer l’ordre des qualifications après cela.

« Le plus rapide partira d’abord samedi, ce sera plus ou moins comme ça en course et ensuite vous arriverez dimanche comme ça aussi.

« Alors voyons comment ça se passe à Silverstone, mais je ne pense pas que nous verrons grand-chose de nouveau. Les voitures les plus rapides seront devant.

Cinq tours. Rien n’a été retenu. Nous aimons une course frénétique vers la ligne – et nous ne pouvons pas attendre plus à Silverstone dans un avenir pas si lointain… 😍#F1 #F1Sprint pic.twitter.com/UhwFXMEl57 – Formule 1 (@F1) 9 juillet 2021

De sa propre forme, Alonso a fait des progrès constants depuis son retour et a commencé à surpasser considérablement son coéquipier Esteban Ocon lors des dernières courses.

Tel a été le rythme de l’Espagnol dans la voiture, Ocon a admis qu’il ne savait pas comment l’écart entre les deux pilotes s’était creusé. Depuis que des changements ont été apportés à la voiture, Alonso se sent plus à l’aise avec ses machines sous lui.

« Au début, je ne pouvais pas l’atteindre [Ocon] – Je ne me sentais pas à l’aise et cela m’a un peu ralenti”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas si les changements que nous avons apportés à la voiture ont coïncidé avec ce mauvais moment pour Ocon ou si c’est juste la progression naturelle.”

